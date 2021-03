”Dacă o persoană are reacții adverse, ceva mai grave, poate să refuze rapelul?” Comitetul de Vaccinare, clarificări

”Dacă o persoană are reacții adverse, ceva mai grave, poate să refuze rapelul?”, a fost întrebarea adresată către CNCAV.

”Reacțiile adverse sunt in medie mai frecvente si mai intense la doza de rapel pentru vaccinurile bazate pe ARN mesager (BioNTech-Pfizer si Moderna). Vaccinul AstraZeneca este in schimb mai reactogen (cauzează reacții adverse mai frecvente / intense) la prima doza.

Reacțiile adverse mai puternice după prima doză nu prezic neapărat o reactogenitate crescută si la doza de rapel. Persoanele pot reacționa diferit la vaccinuri. Unele persoane au reacții adverse minime sau deloc, dar acest fapt nu indică dacă vaccinul este eficient sau nu.

Deși atat datele din studiile clinice cat si cele “din teren” arată ca vaccinurile împotriva COVID-19 disponibile in momentul de fata protejează semnificativ încă de la prima doză, nu se știe exact pentru ce perioada se va menține răspunsul protector in aceasta situatie. Doza de rapel are scopul de a asigura un răspuns imun mai intens si de durata mai lunga. Nu se recomanda evitarea rapelului”, a clarificat Comitetul Național de Coordonare a Acțiunii de Vaccinare (CNCAV).