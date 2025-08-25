Data publicării:

Curs valutar BNR luni 25 august

Curs valutar BNR luni 25 august. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de luni 25 august 2025.

Curs valutar BNR luni 25 august. Moneda naţională s-a apreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0539 lei, în scădere cu 0,06 bani (-0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0545 de lei.

Curs valutar BNR luni 25 august. De asemenea, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3207 lei, mai puţin cu 3,66 bani (-0,84%), comparativ cu vineri, când s-a situat la 4,3573 lei.

Curs valutar BNR luni 25 august. Pe de altă parte, moneda naţională s-a depreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,3868 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,3834 lei, cotaţia anterioară.

Curs valutar BNR luni 25 august. Gramul de aur s-a scumpit cu 1,24 de lei (+0,26%) până la valoarea de 467,7917 lei, de la 466,5432 lei, în şedinţa precedentă.

Curs valutar BNR luni 25 august. Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR luni 25 august.  MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0539
1 Dolar american USD 4,3207
1 Dolar australian AUD 2,8038
1 Leva bulgărească BGN 2,5841
1 Dolar canadian CAD 3,1246
1 Franc elveţian CHF 5,3868


1 Coroană cehă CZK 0,2059
1 Coroană daneză DKK 0,6771
1 Liră egipteană EGP 0,0891
1 Liră sterlină GBP 5,8325
100 Forinţi maghiari HUF 1,2719


100 Yeni japonezi JPY 2,9329
1 Leu moldovenesc MDL 0,2584
1 Coroană norvegiană NOK 0,4273
1 Zlot polonez PLN 1,1850
1 Rublă rusească RUB 0,0536
1 Coroană suedeză SEK 0,4535
1 Liră turcească TRY 0,1053
1 Rand sud-african ZAR 0,2464


1 Real brazilian BRL 0,7967
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6039
1 Rupie indiană INR 0,0493
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3114
1 Peso mexican MXN 0,2317
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5321
1 Dinar sârbesc RSD 0,0431
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1042


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1764
1 Baht thailandez THB 0,1332
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5532
1 Shekel israelian ILS 1,2776
100 Rupii indoneziene IDR 0,0266
1 Peso filipinez PHP 0,0762
100 Coroane islandeze ISK 3,5243
1 Ringgi malaysian MYR 1,0269
1 Dolar singaporez SGD 3,3671
1 Gram de aur XAU 467,7917
1 DST XDR 5,9170

Curs valutar BNR 25 august. Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, scrie Agerpres.

