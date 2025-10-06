€ 5.0886
Data actualizării: 14:09 06 Oct 2025 | Data publicării: 14:07 06 Oct 2025

Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 6 octombrie, 1 euro
Autor: Andrei Itu

Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 6 octombrie, 1 euro
 

Curs valutar BNR, luni, 6 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de luni, 6 octombrie 2025.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:


MONEDA SIMBOL RON


Curs valutar BNR 6 octombrie. 1 Euro EUR 5,0886
1 Dolar american USD 4,3619
1 Dolar australian AUD 2,8765
1 Leva bulgărească BGN 2,6018
1 Dolar canadian CAD 3,1258
1 Franc elveţian CHF 5,4593
1 Coroană cehă CZK 0,2094


Curs valutar BNR 6 octombrie. 1 Coroană daneză DKK 0,6815
1 Liră egipteană EGP 0,0916
1 Liră sterlină GBP 5,8587
100 Forinţi maghiari HUF 1,3089
100 Yeni japonezi JPY 2,8994
1 Leu moldovenesc MDL 0,2591
1 Coroană norvegiană NOK 0,4377


Curs valutar BNR 6 octombrie. 1 Zlot polonez PLN 1,1962
1 Rublă rusească RUB 0,0526
1 Coroană suedeză SEK 0,4632
1 Liră turcească TRY 0,1048
1 Rand sud-african ZAR 0,2524
1 Real brazilian BRL 0,8176
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6127
1 Rupie indiană INR 0,0491
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084
1 Peso mexican MXN 0,2366


Curs valutar BNR 6 octombrie. 1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5361
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1055
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1876
1 Baht thailandez THB 0,1344
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5604
1 Shekel israelian ILS 1,3301
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
1 Peso filipinez PHP 0,0748
100 Coroane islandeze ISK 3,5835
1 Ringgi malaysian MYR 1,0348
1 Dolar singaporez SGD 3,3698
1 Gram de aur XAU 552,7057
1 DST XDR 5,9612

Curs valutar BNR 6 octombrie. Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

curs valutar bnr
6 octombrie
leu
euro
dolar american
franc elvetian
