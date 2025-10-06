Curs valutar BNR. Câți lei costă azi, 6 octombrie, 1 euro

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, luni, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:



MONEDA SIMBOL RON



1 Euro EUR 5,0886

1 Dolar american USD 4,3619

1 Dolar australian AUD 2,8765

1 Leva bulgărească BGN 2,6018

1 Dolar canadian CAD 3,1258

1 Franc elveţian CHF 5,4593

1 Coroană cehă CZK 0,2094



1 Coroană daneză DKK 0,6815

1 Liră egipteană EGP 0,0916

1 Liră sterlină GBP 5,8587

100 Forinţi maghiari HUF 1,3089

100 Yeni japonezi JPY 2,8994

1 Leu moldovenesc MDL 0,2591

1 Coroană norvegiană NOK 0,4377



1 Zlot polonez PLN 1,1962

1 Rublă rusească RUB 0,0526

1 Coroană suedeză SEK 0,4632

1 Liră turcească TRY 0,1048

1 Rand sud-african ZAR 0,2524

1 Real brazilian BRL 0,8176

1 Renminbi chinezesc CNY 0,6127

1 Rupie indiană INR 0,0491

100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084

1 Peso mexican MXN 0,2366



1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5361

1 Dinar sârbesc RSD 0,0434

1 Hryvna ucraineană UAH 0,1055

1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1876

1 Baht thailandez THB 0,1344

1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5604

1 Shekel israelian ILS 1,3301

100 Rupii indoneziene IDR 0,0264

1 Peso filipinez PHP 0,0748

100 Coroane islandeze ISK 3,5835

1 Ringgi malaysian MYR 1,0348

1 Dolar singaporez SGD 3,3698

1 Gram de aur XAU 552,7057

1 DST XDR 5,9612



Curs valutar BNR 6 octombrie. Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.