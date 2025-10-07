€ 5.0916
Data actualizării: 13:38 07 Oct 2025 | Data publicării: 13:38 07 Oct 2025

Curs valutar BNR azi 7 octombrie. Ce se întâmplă cu leul
Autor: Andrei Itu

bani lei bancnote portofel leu ron cheltuieli facturi investitii Statul se împrumută din nou de la cetățeni. Cum poți să-ți investești banii Sursa foto: Agerpres
 

Curs valutar BNR - 7 octombrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de marți, 7 octombrie 2025.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, marţi, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR - 7 octombrie. MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0916
1 Dolar american USD 4,3652
1 Dolar australian AUD 2,8781
1 Leva bulgărească BGN 2,6033
1 Dolar canadian CAD 3,1282
1 Franc elveţian CHF 5,4704
1 Coroană cehă CZK 0,2093
1 Coroană daneză DKK 0,6820

1 Liră egipteană EGP 0,0917
1 Liră sterlină GBP 5,8662
100 Forinţi maghiari HUF 1,2994
100 Yeni japonezi JPY 2,8958
1 Leu moldovenesc MDL 0,2591
1 Coroană norvegiană NOK 0,4388


1 Zlot polonez PLN 1,1968
1 Rublă rusească RUB 0,0532
1 Coroană suedeză SEK 0,4650
1 Liră turcească TRY 0,1046
1 Rand sud-african ZAR 0,2540


1 Real brazilian BRL 0,8219
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6131
1 Rupie indiană INR 0,0492
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3088
1 Peso mexican MXN 0,2376
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5368
1 Dinar sârbesc RSD 0,0435


1 Hryvna ucraineană UAH 0,1056
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1884
1 Baht thailandez THB 0,1342
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5608
1 Shekel israelian ILS 1,3330
100 Rupii indoneziene IDR 0,0264
1 Peso filipinez PHP 0,0751


100 Coroane islandeze ISK 3,5958
1 Ringgi malaysian MYR 1,0358
1 Dolar singaporez SGD 3,3767
1 Gram de aur XAU 555,6475
1 DST XDR 5,9648

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

