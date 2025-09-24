€ 5.0784
Data actualizării: 14:24 24 Sep 2025 | Data publicării: 14:23 24 Sep 2025

Curs valutar BNR 24 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu leul

Autor: Andrei Itu
bani-apele-romane_24047000 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111
 

Curs valutar BNR, miercuri, 24 septembrie 2025. Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri 24 septembrie 2025.

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0784 lei, în creştere cu 0,10 bani (+0,01%) faţă de cotaţia precedentă, 5,0774 de lei.

De asemenea, leul a pierdut teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,3162 lei, mai mult cu 1,5 bani (+0,34%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3012 lei.

Curs valutar BNR 24 septembrie 2025


Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,4352 lei, în creştere cu 0,34 bani (+0,06%), faţă de 5,4318 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit până la valoarea de 522,8926 lei, de la 522,9390 lei, în şedinţa precedentă. 

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

MONEDĂ SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0784
1 Dolar american USD 4,3162
1 Dolar australian AUD 2,8536
1 Leva bulgărească BGN 2,5966


1 Dolar canadian CAD 3,1115
1 Franc elveţian CHF 5,4352
1 Coroană cehă CZK 0,2091


1 Coroană daneză DKK 0,6804
1 Liră egipteană EGP 0,0894
1 Liră sterlină GBP 5,8165
100 Forinţi maghiari HUF 1,3007
100 Yeni japonezi JPY 2,9110
1 Leu moldovenesc MDL 0,2589


1 Coroană norvegiană NOK 0,4348
1 Zlot polonez PLN 1,1906
1 Rublă rusească RUB 0,0515
1 Coroană suedeză SEK 0,4609
1 Liră turcească TRY 0,1040
1 Rand sud-african ZAR 0,2500
1 Real brazilian BRL 0,8171


1 Renminbi chinezesc CNY 0,6061
1 Rupie indiană INR 0,0486
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3084
1 Peso mexican MXN 0,2350
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5220
1 Dinar sârbesc RSD 0,0433
1 Hryvna ucraineană UAH 0,1042


1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1751
1 Baht thailandez THB 0,1349
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5550
1 Shekel israelian ILS 1,2884
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
1 Peso filipinez PHP 0,0751


100 Coroane islandeze ISK 3,5663
1 Ringgi malaysian MYR 1,0246
1 Dolar singaporez SGD 3,3548
1 Gram de aur XAU 522,8926
1 DST XDR 5,9217

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor şi aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

