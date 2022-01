Cum slăbești 15 kilograme. Amalia Năstase, despre marele secret: Se poate! Am dat deja jos 3 KG, în nici o săptămână

Amalia Năstase a slăbit 30 de kilograme urmând dieta oloproteică, iar rezultatele au fost de-a dreptul spectaculoase. În doar 6 luni, vedeta în vârstă de 44 de ani și mamă a 3 copii minunați a scăpat de 32 de kilograme.

Cu toate acestea, în ultima vreme, fosta soție a lui Ilie Năstase s-a îngrășat vizibil, iar acum a început din nou lupta cu kilogramele

Într-o intervenție la Antena Stars, Amalia Năstase a recunoscut că din cauza stresului cauzat de problemele de zi cu zi nu a mai fost atât de atentă cu alimentația în ultimele luni, iar acest lucru s-a resimțit imediat, pentru că a pus la loc 15 kilograme în plus în ultimele 7-8 luni. Astfel, de la mijlocul lunii ianuarie a hotărât să spună stop alimentației nesănătoare, să se apuce din nou de sport pentru a fi biruitoare în bătălia cu kilogramele.

"M-am îngrășat ca fiecare, na, nu m-am îngrășat 15 kilograme în 2 săptămâni. M-am îngrășat că am mâncat mult de mai mult timp. S-au pus niște kilograme pentru că am mâncat. Toată lumea are perioade stresante și am mai mâncat lucruri care nu au fost dintre cele mai sănătoase și s-au acumulat niște kilograme. Eu în trecut am reușit să slăbesc 30 de kilograme, fapt care mi-a dat sentimentul că pot. Așa că m-am gândit că pot să mă mai îngraș, că slăbesc repede. Și asta, cumva, așa e. Pentru că am început de nicio săptămână și am dat deja jos 3 kilograme. Deci, se poate", a spus Amalia Năstase la Antena Stars.

"Vreau să dau 15 kilograme jos, nu vrea să dau repede, pentru că organismul ar simți ca un șoc și kilogramele s-ar pune la fel de repede la loc"

Ea a precizat că va ține cura numai sub supravegherea unui medic și va căuta să îmbine alimentația sănătoasă cu mișcarea. Totodată, Amalia Năstase a precizat că nu a stabilit decât ținta privitoare la kilograme, nu și un interval de timp în care să le elimine, precizând că dacă le va elimina prea repede există riscul ca acestea să se depună la loc într-un timp la fel de scurt.

"Trebuie să mergi la medic, să nu îți faci singur cura. Înainte să începi, să faci niște analize de sânge. Acum discutat cu un medic de medicină funcțională, care mă ajută să înțeleg de ce am anumite comportamente. Trebuie să știi să îți explicit toate lucrurile care se întâmplă cu tine, astfel încât o cură de slăbire să nu fie o corvoadă, ci să fie un lucru care te ajută și pe termen lung. Acum am intrat la un regim sa zic așa sa îmi revin la silueta de dinainte. Fac și sport în fiecare zi, fac o tură de lac. Mă ajuta foarte mult mersul acesta alert, îți tonifica tot corpul. Vreau să dau 15 kilograme jos momentan. Nu mi-am setat și o perioadă de timp, nu vrea să dau repede, pentru că organismul ar simți ca un șoc și kilogramele s-ar pune la fel de repede la loc. Mi-am pus target doar să dau 15 kilograme jos", a declarat Amalia Năstase la Antena Stars.

Cum a SLĂBIT 4 KG în CINCI zile

Într-o emisiunea televizată, Amalia Năstase a mărturisit că lipsa fructelor a fost cel mai mare obstacol pe care a trebuit să îl depășească.

"De o lună de zile n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine și carne și pește. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. Dimineața mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. După aceea, la prânz, 80 de grame de carne cu 200 grame de salată. Ți le măsori o dată și după aceea îți dai seama care este cantitatea. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găsești carne de pui fără tot felul de chestii și atunci mănânc de vită, de vițel, chiar și de porc. Orice pește, somon, în primul rând, fructe de mare… Dimineața beau cafea cu unt de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poți să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiți de ovăz sau ou, somon afumat și 200 de grame de legume.

E un fel de post, dar nu chiar post negru. Primești o cutie cu alimente și, cinci zile pe lună, mănânci doar din ea. Sunt două supe pe zi, două batoane, suplimente, făcute toate de nutriționiști. Eu am ținut de luni până vineri și atunci în weekend mi-a fost mai ușor. Oricum, genul ăsta de program este de doar 5 zile pe lună, după ce termini poți să mănânci normal. Pe lângă kilogramele pe care le dau jos, îi dau o perioadă de odihnă și sistemului digestiv. Am ținut și eu, și Răzvan și suntem foarte mulțumiți, am scăpat de kilogramele acumulate în pandemie", a declarat Amalia Năstase în cadrul emisiunii Vorbește Lumea, la finalul anului 2020.

