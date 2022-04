Cum scăpăm de oamenii toxici.  Gabriela Elena Blaga, coach: Vrem cu adevărat să-i scoatem din viețile noastre?

La această întrebare ne-a răspuns Gabriela Elena Blaga, coach, strateg în management de proiect, mentor, autor și comunicator.

„Am eu o întrebare: Ce beneficii avem în a nu scăpa de oamenii toxici cu care interacționăm? Vrem cu adevărat să-i scoatem din viețile noastre?

În cartea sa Social Intelligence: the New Science of Success, Karl Albrecht spunea că unul dintre elementele care descriu Inteligența socială (capacitatea de a ne înțelege bine cu ceilalți și de a-i determina să coopereze cu noi) este a ști să facem diferența între un comportament „toxic” și un comportament „hrănitor”.

Ne putem gândi la oamenii „toxici” ca la cei care se comportă, constant, în moduri care îi fac pe alții să se simtă devalorizați, inadecvați, furioși, frustrați sau vinovați. La polul opus, oamenii cu un comportament „hrănitor” îi fac pe alții să se simtă apreciați, capabili, iubiți, respectați și apreciați.

Una dintre caracteristicile competenței emoționale se referă la abilitatea de a ne exprima emoțiile, în mod eficient, astfel încât să știm cum să ne afirmăm nevoile și să menținem integritatea granițelor personale.

Modul în care interacționăm cu exteriorul și cu noi înșine ne va aduce cele mai bune oportunități sau le va îndepărta.

A fi liber de oameni înseamnă și a alege cu cine creăm legături sănătoase. Suntem ființe sociale și, ca atare, avem nevoie să relaționăm cu semenii. Stabilirea unor limite sănătoase pentru relațiile noastre personale nu numai că ne va salva de dureri de cap, ci ne va asigura și libertatea de care avem nevoie pentru a lua acele decizii care ne vor aduce din ce în ce mai aproape de visele noastre”, ne-a spus Gabriela Elena Blaga, coach, strateg în management de proiect, mentor, autor și comunicator.

