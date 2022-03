Cum să lupți împotriva oboselii de primăvară

Printre cele mai frecvente supărări de primăvară se numără oboseala sezonieră. Te simți fără energie, simți o scădere a puterii deja de dimineața devreme și activitățile zilnice obișnuite devin mai grele de realizat. Dar totul este normal și nu trebuie să vă faceți griji.

De fapt, în timpul iernii, corpul tău s-a obișnuit cu zilele scurte și cu un număr mai mare de ore de întuneric. Prin urmare, în jurul lunii martie, trebuie să se reajusteze la noile ritmuri și trecerea la ora de vară.

Cum să faci față primăverii și senzației de astenie pe care ți-o provoacă?

Cu răbdarea cuvenită, dă-ți timp corpului să se obișnuiască cu schimbarea sezonieră. Și cu remediile pentru oboseala de primăvară, care îți oferă adevărate rezerve de energie cu care să-ți faci față zilelor.

Iată ce suplimente iți pot fi de ajutor:

Ginsengul – suplimentele alimentare care conțin ginseng vor oferi o doza zdravănă de energie organismului tău, combate oboseala specifică asteniei de primăvară. Are capacitatea de a-ți ajuta corpul să se adapteze la stres, fie el fizic, emoțional sau mintal. Așadar, ginsengul îți poate fi aliat de preț în perioada de tranziție dintre sezonul rece și cel cald.

Vitamina C – și vitamina C ar trebui să se regăsească în suplimentele pe care le iei pentru a reduce impactul negativ pe care schimbarea anotimpului îl poate avea asupra stării și sănătății tale. Vitamina C susține activitatea sistemului imunitar, care poate fi pus la încercare în perioada în care alergiile și virozele sunt în floare.

Zinc – suplimentele cu zinc te ajută să previi sau să combați astenia de primăvară. Acestea fortifică sistemul imunitar și oferă strălucire pielii, facându-te să te simți mai puternică și mai frumoasă.

În ceea ce privește dieta, persoanele care țin Postul Paștelui se vor simți mai bine, mai ales dacă fac alegeri alimentare sănătoase potrivit doc.ro.

Schimbări de dispoziție primăvara. Remediile care trebuie adoptate

Acum să vedem cum să facem față primăverii și schimbărilor de dispoziție pe care le aduce cu ea. Dacă în timpul schimbării anotimpului oscilezi între stări de anxietate, tristețe și momente mai liniștite, îți poți reechilibra bunăstarea psihică cu remedii pentru stresul emoțional.

Acestea sunt produse care îmbunătățesc starea de spirit și o stabilizează, datorită prezenței magneziului și a altor substanțe. Nu vorbim, așadar, de psihotrope, ci de suplimente fără prescripție medicală care te ajută în această perioadă de tranziție către primăvară, suplimente pe baza de extract de magneziu, rodiola si vitamina B9.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News