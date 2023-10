Cum a ajuns Transilvania în inimile britanicilor. Bogdan Mihai Radu, sacrificiul suprem pentru artă

A treia parte, dar și ultima, din interviul „Profil de artist”, cu Bogdan Mihai Radu, subliniază importanța adaptării din punct de vedere profesional, mai ales când vine vorba despre noile oportunități pe care le prezintă o țară nouă. În cazul artistului a fost vorba despre Regatul Unit, el stabilindu-se în cele din urmă la Londra, una dintre capitalele de top ale lumii.

După prima și a doua parte a interviului, acolo unde am acoperit copilăria și cele mai mari greutăți din viața lui Bogdan Mihai Radu, și anume paralizia completă, în urma căreia a trebuit să picteze doar cu gura timp de doi ani, în a treia parte echipa Spectacola a dorit să afle provocările din spatele mutării artistului în Regatul Unit, dar și experiența primei interacțiuni dintre Bogdan Mihai Radu și Sir George Iacobescu.

În privința ultimului menționat se pot spune multe, însă puține sunt afișate tuturor. Sir George Iacobescu este singurul român ridicat la rang de Cavaler în Regatul Unit, acesta ocupând o poziție foarte importantă în Regat, și despre care vom spune mai multe pe parcursul interviului.

Spectacola: Care au fost primii pași după sosirea la Londra și ce ți s-a recomandat mai devreme sau mai târziu, ce ai învățat în mod special?

Bogdan Mihai Radu: Am fost acceptat la Târgul de Artă de la Oxford, în 2018, iar taxa de participare era destul de mare. Cu ajutorul unei doamne generoase am reușit să depășesc orice obstacol financiar. Sunt recunoscător.

Un prieten bun mă convinsese să mă înscriu, chiar dacă nu aveam banii. După ce m-am înscris și mi-a apărut numele pe site-ul expoziției, mi-a fost mai ușor să găsesc un sponsor.

Când am ajuns pentru prima oară la Londra, în 2018, cu ocazia concursului, am fost fascinat de tot ce am văzut acolo. Mi s-au reactivat amintirile din copilărie, am văzut foarte multe clădiri asemănătoare cu fabrica din Tălmaciu construită de englezi, până și casa bunicilor parcă o vedeam acolo, care era în acel stil construită. Cumva m-am întors la „primul acasă”. Toate picturile mele după goblenuri, parcă le-am revăzut acolo.

