Cseke Atilla, discuție cu Stella Kyriakides, comisarul european pe Sănătate: Lucrăm activ pentru a sprijini România

Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a avut o convorbire telefonică, joi, cu Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, oficialul CE oferind sprijinul Comisiei pentru sistemul sanitar din ţara noastră.



Potrivit MS, cei doi oficiali au discutat subiecte de interes pentru consolidarea răspunsului şi rezilienţei UE la criza sanitară determinată de pandemia COVID-19.



"Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, a oferit sprijinul Comisiei Europene pentru sistemul sanitar românesc", precizează sursa citată.



Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a informat comisarul european despre situaţia epidemiologică la nivel naţional, dar şi despre problemele existente în aprovizionarea cu medicamente a spitalelor şi în creşterea capacităţii necesare asigurării asistenţei medicale în secţiile ATI pentru pacienţii cu SARS-CoV-2, scrie Agerpres.

„Astăzi l-am sunat pe ministrul Sănătății, Attila-Zoltán Cseke, pentru a-mi oferi sprijinul pentru situația dificilă COVID19 din România.

Provocarea COVID19 rămâne foarte reală. Lucrăm activ pentru a sprijini România și toate statele membre care au nevoie“, a scris, pe Twitter, comisarul european.

