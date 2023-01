Costel Fotea, președintele CJ Galați, la ora bilanțului în 2022

Anul 2022 a fost unul plin de provocări, în care am demarat sau finalizat multe investiții importante pentru oameni, pentru județul Galați. În prag de Anul Nou, vreau să le mulțumesc gălățenilor pentru înțelegerea și sprijinul pe care ni l-au acordat în acest an, precizează Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

2022 a fost anul în care am finalizat mai multe investiții în sănătate, în care am depus nenumărate proiecte pe fonduri europene și în care am demarat proiecte majore pentru comunitatea noastră. Sunt investițiile Galațiului, pentru oameni și pentru dezvoltarea județului nostru.

În spatele acestor proiecte, parteneriate, colaborări și investiții se află munca unei întregi echipe, cea a Consiliului Județean Galați. Fondurile europene sunt principala sursă de finanțare a investițiilor pe care le derulăm. Astfel, valoarea proiectelor cu bani europeni finalizate deja, depuse spre finanțare sau care sunt în plin proces de implementare, este de peste 4,1 miliarde de lei, la care se adaugă alte câteva sute de milioane de lei investiții din fonduri guvernamentale și fonduri proprii, a ținut să precizeze Costel Fotea.

Am ales să vă prezint pe scurt cele mai importante proiecte și investiții finalizate sau pe care le-am început în 2022:

- Clădire nouă pentru Ambulatoriul Spitalului Județean Galați;

- Clădire nouă, dotată cu toate echipamentele medicale necesare, pentru Spitalul TBC, în care va funcționa Ambulatoriul acestei unități medicale;

- Am deschis singurul centru din regiunea noastră de diagnosticare a cancerului cu ajutorul PET-CT-ului, o inovație a tehnologiei medicale;

- Am construit de la zero o clădire nouă pentru bucătăria Spitalului TBC, pe care am dotat-o cu tot ceea ce este necesar pentru pregătirea hranei pacienților;

- A fost deschis primul centru RESPIRO din județ, destinat persoanelor adulte cu handicap;

- A fost pus în funcțiune cel de-al doilea accelerator de particule pentru tratarea cancerului. Este unul dintre cele mai moderne echipamente medicale de acest gen din lume, Galațiul fiind astfel printre puținele centre medicale din România dotate cu două astfel de acceleratoare;

- Am făcut primii pași concreți pentru construirea unui aeroport la Galați. Am semnat contractul pentru realizarea primului studiu de fezabilitate pentu un aeroport internațional, cu dublă funcțiune, de marfă și de pasageri;

- La începutul acestui an, Consiliul Județean Galați a preluat Spitalul din Tecuci, unde deja au fost aduse mai multe echipamente medicale, inclusiv un computer tomograf, primul din istoria acestui spital;

- Am demarat procedurile pentru a construi un spital nou la Tecuci, în cadrul unei investiții de peste 170 de milioane de lei;

- Primul computer tomograf din istoria Spitalului TBC;

- Am finalizat Parcul de Aventură din Pădurea Gârboavele, care va fi deschis anul viitor, în momentul în care vremea va permite acest lucru;

- Avem în derulare studii pentru modernizarea a 40 de kilometri de pe DN25 Galați-Tecuci, pentru construirea unui drum de legătură între Drumul Expres Galați-Brăila și viitoarea Centură Mare a Galațiului și pentru un drum de viteză care să conecteze Galațiul de Autostrada Soarelui;

- Înființarea Asociației de Dezvoltare Comunitară, alături de președinții Consiliilor județene din Brăila, Ialomița și Călărași;

- Am finalizat cea mai mare investiție de mediu de până acum - depozitul ecologic de deșeuri de la Valea Mărului;

- Licitație unică în România pentru construirea la Galați a celei mai performante stații din țară de tratare a deșeurilor ;

- Am depus proiecte cu fonduri europene pentru construirea a 8 centre de colectare și valorificare a deșeurilor inerte, cum ar fi mobila veche sau molozul din demolări. Unul pentru municipiul Galați, iar celelalte 7 în mai multe localități din județ;

- Primul centru din județ pentru tratarea sclerozei multiple;

- Proiect cu fonduri europene pentru dotarea tuturor spitalelor din subordinea Consiliului Județean cu aparatură medicală performantă pentru combaterea infecțiilor nosocomiale;

- Dotarea cu echipamente medicale moderne a spitalelor din subordine (Spitalul Județean, Spitalul TBC, Spitalul Târgu Bujor, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul din Tecuci);

- Fonduri europene pentru modernizarea Unității Medico-Sociale Gănești (pavilioanele vechi);

- Investiție "verde" la Complexul Muzeal de Științele Naturii "Răsvan Angheluță" - peste 3 milioane de euro pentru modernizarea clădirii principale a muzeului;

- Alei cu pavaj solar la Grădina Botanică (proiect) Modernizarea Planetariului de la Complexul Muzeal de Științele Naturii Extindem parcarea supraetajată de la Spitalul Județean cu alte 150 de locuri și amenajăm un heliport pentru elicopterul SMURD;

- Fonduri europene pentru modernizarea Palatului Comisiei Europene a Dunării, actualul sediu al Bibliotecii "V.A. Urechia";

- Singurul concurs național de pescuit din țară pentru persoanele cu deficiențe de vedere Concurs sportiv internațional de pescuit pentru persoanele cu handicap locomotor;

- Muzeele prin ochii copiilor – aproximativ 5000 de elevi din mediul rural au vizitat gratuit Grădina Botanică, ZOO, Observatorul Astronomic, Acvariul, Muzeul de Istorie, Muzeul Satului și Muzeul de Artă Vizuală;

- Premii pentru elevii din mediul rural cu rezultate foarte bune la admiterea în liceu Premiul Patrimoniului European pentru Palatul Comisiei Europene a Dunării (sediul Bibliotecii V.A. Urechia);

- O nouă ediție a Bienalei Naționale de Artă “Camil Ressu”;

- Festival Internațional de Folclor Caravana mobilă de donare de sânge;

- Premiere personalități marcante ale județului: Gina Bradea și Mioara Velicu, noii cetățeni de onoare;

- Construim o modernă sală de spectacole pentru copiii și artiștii de la Centrul Cultural “Dunărea de Jos”;

- Fonduri europene pentru apă și canalizare la Matca și în municipiul Galați;

- Festival de Datini și Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou "Tudor Pamfile";

- Gala scriitorilor - proiect desfășurat în premieră la Galați Proiecte culturale pentru modernizarea Conacului Micii Uniri – cel de la Mânjina, precum și pentru salvarea celei mai mari statui din județ - Statuia lui Ioan Vodă cel Viteaz ;

- Sisteme ultraperformante de tratare a aerului la Spitalul TBC, pentru eliminarea microbilor și evitarea contaminării:

- Pistă modernă de biciclete până la Pădurea Gârboavele - proiect depus spre finanțare cu bani europeni;

- Construim o nouă secție de Pediatrie la Spitalul Târgu-Bujor;

- Proiectare finalizată pentru tronsonul Bălăbănești-Bălășești-Cerțești-Corod-Valea Mărului-Slobozia Conachi-Smârdan-Braniștea

- Am obținut finanțare pentru: DJ240 Munteni-Negrilești-Ghidigeni, DJ251A Matca-Corod, DJ242D Băneasa-Suceveni-Rogojeni, DJ253 Umbrărești-Cudalbi-Băleni-Fârțănești, DJ242H Jorăști-Rădești, DJ252G Țepu-Tecucelu Sec și DJ240A Cârlomănești-Gârbovăț

Modernizare drumuri județene: DJ242A Rădești-Cruceanu-Berești-Berești Meria-Gănești

- DJ251A - Drăgușeni - Fundeanu - Nicopole - Corod

- DJ254 între Ivești-Călmățui/între Ivești și Grivița

- DJ255C în zona localității Mihail Kogălniceanu

- DJ254C în zona localității Adam

- DJ252I pe ruta Nicorești-Poiana

- DJ252G în zona localității Țepu

- DJ261A Scânteiești

- DJ242H în zona localității Rădești Intersecția DN24D până la DJ242C Lungești

- DJ252 în Movileni (Tecuci) Asfaltări DJ251J zona localității Fundeanu

- Proiect transport școlar ecologic - 40 de microbuze școlare electrice pentru educația copiilor și un mediu mai curat

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News