Contrabanda la frontieră, informații din prima linie. Cea mai expusă zonă: Ne confruntăm cu o nouă provocare

Tema de dezbatere a fost „Reducerea riscurilor la frontieră: contrabanda – mijloace de luptă, impactul sistemului de taxare”.

LISTĂ INVITAȚI



Daniel TACHE, Director al Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere

Eduard PÎSLARU, Șef al Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere

Marcel-Simion MUTESCU, Director General al Direcției Generale Managementul Riscului și Investigații Vamale

Adrian FRĂȚILĂ, Manager Relații Externe BAT România, unul dintre principalii parteneri de dialog ai autorităților române în eforturile de combatere a contrabandei

Marcel-Simion Mutescu, Director General al Direcției Generale Managementul Riscului și Investigații Vamale, a vorbit despre rolul instituției pe care o conduce în combaterea contrabandei, dar și despre bunurile cu care se face contrabandă. Acesta a explicat că nu există doar contrabandă cu țigări, ci cu multe alte bunuri, precum gazul fluorurat adus din China: „În frontieră suntem în prima linie în ceea ce privește combaterea contrabandei. Aici aș vrea să punctez, infracțiunea de contrabandă, chiar dacă majoritatea populației o percepe ca fiind legată automat de contrabanda cu țigări, care a fost un fenomen destul de răspândit, dar nu înseamnă doar contrabandă cu țigări. Sunt și alte bunuri care pot face obiectul activități infracționale. Aș vrea să menționez o tendință de vreun an, poate mai mult, de când a început contrabanda cu gaze fluorurate. Sunt gazele utilizate pentru răcire. Sunt unele gaze care sunt interzise la introducerea și utilizarea în Uniunea Europeană și se încearcă să fie aduse din China, plus că sunt unele restricționate, pe baza unei cote alocate la nivelul Comisiei Europene și acea cotă depinde de cota de carbon pe care o au statele membre sau firmele respective și atunci există o astfel de tendință. Din evaluările noastre, câștigurile aproape că bat câștigurile din contrabanda cu țigări", a spus Marcel-Simion Mutescu.

Adrian Frățilă, Manager Relații Externe BAT România, a vorbit despre promovarea eforturilor de combatere a traficului ilicit cu tutun. Acesta a explicat că o preocupare foarte importantă pe care BAT România o are este aceea de a oferi o sursă de informare în timp real cu privire la acest fenomen.

„Din 2008 am început diverse acțiuni, între care cea mai importantă a fost studiul pieței ilicite de tutun. De ce? Pentru că este important, în primul rând, să știi care este nivelul pieței ilicite pentru a avea o bază de discuție, ulterior, cu toate autoritățile care sunt implicate. E una dintre principalele noastre preocupări: să menținem autoritățile informate vizavi de evoluția fenomenului în piață, așa cum noi o vedem, ca și operatori economici.”

”În momentul în care există o fluctuație, o creștere a intrărilor de produse ilicite pe piața din România, o resimțim în mod direct în vânzările pe care noi le avem. Am făcut acest studiu, un studiu robust început în 2008, care ne oferă o perspectivă a fenomenului la nivel de țară, pe diferite zone. Vedem cum stăm în anumite zone, care sunt zonele cele mai expuse, ce mărci găsim în zonele respective”, a menționat Adrian Frățilă.

”Pe lângă acest studiu care ne oferă o imagine a fenomenului în România, avem analize de laborator pe care le efectuăm pentru toate mărcile care sunt găsite în piața ilicită, producătorii care sunt parte a acestui studiu iau și analizează produsele pentru a identifica dacă sunt originale sau contrafăcute.”

Adrian Frățilă a vorbit și despre activitățile pe care BAT le desfășoară pentru a informa publicul cu privire la contrabanda cu tutun. Potrivit acestuia, pe lângă platforma online, www.stopcontrabanda.ro, BAT România derulează și campanii care vizează în special zonele din punctele de frontieră: „Activitățile pe care le desfășurăm sunt pe mai multe paliere. Când ne adresăm consumatorului sau publicului larg, avem această platformă online și campanii periodice pe care le derulăm. Zilele acestea suntem în faza de definitivare a materialelor și urmează, în perioada următoare, să lansăm campania pe anul 2023. Campaniile țintesc în principal zonele din punctele de frontieră pentru că acolo se desfășoară fenomenul cu predilecție.

Sunt proiecte pe care le dezvoltăm în funcție de niște nevoi aplicate pe care autoritățile le-au identificat. Dădeau mai devreme exemplu domnii de la Poliția de Frontieră, situația trecerilor ilegale pe fâșia verde, printr-o zonă geografică dificil de controlat cum este zona Ucrainei. Rolul discuțiilor pe care le-am avut cu Poliția de Frontieră a fost să identificăm soluții aplicabile în zona respectivă pentru a diminua fenomenul. Ca atare, am sprijinit doi an consecutiv Poliția de Frontieră cu anumite echipamente, un soi de camere de supraveghere care au putut fi amplasate în zone mai puțin vizibile. Poliția de Frontieră a dezvoltat intern un sistem de monitorizare a tuturor imaginilor respective, cu reacții prompte pe care dânșii le-au putut avea și rezultatul a fost unul vizibil", a spus Adrian Frățilă.

Daniel Tache, Director al Direcției de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere, a vorbit despre strategia autorităților privind combaterea contrabandei, dar și despre cele mai expuse zone la acest fenomen, subliniind faptul că s-a constatat o reorientare a fenomenului după izbucnirea războiului din Ucraina.

„Poliția de Frontieră are și mijloace, și capacitatea de a descuraja. Activitățile întreprinse de polițiștii de frontieră, în general, sunt desfășurate în baza analizelor de risc. Avem structuri specializate care analizează zonele de risc care sunt pretabile pentru desfășurarea activităților de contrabandă. Ne concentrăm pe punctele de trecere unde volumul traficului, după cum știți, în ultimii ani, a crescut simțitor. Am înregistrat chiar recorduri de trafic prin punctele de trecere și automat persoanele care doresc să introducă în mod ilegal mărfuri interzise sau mărfuri de contrabandă profită de aceste aglomerări în punctele de trecere”, a spus Daniel Tache.

Care este cea mai expusă zonă

„Dacă ne referim la contrabanda cu țigări, până la începerea războiului din Ucraina, cea mai afectată zonă a fost frontiera cu acest stat, și datorită reliefului propice traficanților pentru a-și masca activitățile ilegale, dar de la declanșarea războiului în această țară se constată scăderea fenomenului la frontiera de nord. Ne confruntăm, în momentul actual, cu o nouă provocare, aceea de a se încerca introducerea de cantități mari de țigări dinspre Bulgaria, iar din totalul capturilor de anul acesta, aproximativ 50% au fost la frontieră cu Bulgaria, iar 30% la frontiera cu Ungaria. Se constată o reorientare a fenomenului și aș putea spune că mare parte dintre țigările capturate în acest an s-a constatat că au fost contrafăcute”, a adăugat Daniel Tache.

Eduard Pîslaru, Șef al Serviciului de Prevenire a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, a vorbit despre cum frontiera de nord este mai bine controlată după izbucnirea războiului din Ucraina.

„După începerea războiului este mult mai controlat acel segment, atât de noi, cât și de partea ucraineană, pentru că înainte era o problemă și că nu era prea bine controlată acea zonă de partea ucraineană, întrucât la ei nu era o infracțiune să treci țigările în România. După începerea războiului s-a mai constatat ceva: nu mai vin atât de multe țigări din Belarus, fiindcă foarte multe dintre țigările care veneau din Ucraina proveneau din Belarus, care are o foarte mare fabrică și erau prețurile chiar mai mici decât în Ucraina, dar acum, la acest moment, cea mai mare parte a țigărilor vine prin punctele de frontieră”, a spus Eduard Pîslaru.

Eduard Pîslaru a subliniat rolul pe care îl are rafinarea tehnicilor de depistare a infracțiunilor: „În ultimii șase ani am avut o medie a capturilor de țigări situată undeva pe la 80 de milioane de țigarete anual, uneori peste, alteori sub. Cert este că numărul investigațiilor a scăzut la mai puțin de jumătate, ceea ce înseamnă că am început să ne rafinăm puțin tehnicile și să țintim paliere mai de sus ale grupărilor infracționale. Dacă acțiunile noastre în trecut se rezumau la depistarea cărăușilor de țigări, a unui autovehicul care încerca să treacă prin punctul de frontieră, în ultima vreme am avut mult mai multe acțiuni calificate care au vizat grupări de criminalitate organizată complexă și se vede în rezultatele obținute, fiindcă avem cam același număr de țigări în mult mai puține cazuri și mult mai complexe”, a explicat Eduard Pîslaru la dezbaterea organizată de DC Media Group.

