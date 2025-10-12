€ 5.0927
Data publicării: 17:49 12 Oct 2025

EXCLUSIV Ciuvică - Chirieac, replici aprinse din cauza lui Ion Țiriac. Cine are dreptate? / video
Autor: Anca Murgoci

ion tiriac _INQUAM_Photos_George_Calin Inquam Photos / George Călin
 

Un dialog interesant a avut loc între Bogdan Chirieac și Mugur Ciuvică, despre Ion Țiriac.

Ion Țiriac a spus că nu își dorește NATO și baze militare în România, ci investiții în sport pentru un popor „sănătos”.

„Să vă dau un exemplu. Un om la care eu, personal, țin enorm, țin foarte mult, și mă bucur că s-a născut român. Știu cât a făcut pentru România. E vorba de Ion Țiriac. La un interviu dat în presă, domnul Ion Țiriac a spus așa:  „Domnule, eu nu vreau NATO, nu vreau baze militare, vreau investiții în sport pentru poporul român,
ca să am un popor sănătos,  mulțumit și fericit.” Credeți că Ion Țiriac e putinist? Sigur că nu e putinist”, a zis Bogdan Chirieac.

 

„Poate să fie de la bătrânețe, dar...”, a replicat Mugur Ciuvică.

 


„E mai limpede decât sunt eu, să știți”, a zis Bogdan Chirieac.

 

Ce ar spune Putin

 

 

„Dar dacă l-ar fi întrebat cineva pe Putin: „Ce v-ați dori, dumneavoastră, de la România? NATO și înarmare?
Sau bani pentru sport?” Putin ar fi răspuns sigur: „Bani pentru sport”. Vrea să nu ne înarmăm, să nu fim cu NATO. Banii pentru sport nu-i deranjează pe ruși deloc, ba chiar ar fi de acord”, a zis Mugur Ciuvică.


„Talibanismul ăsta, dacă v-a contaminat... să știți că e fix...”, a spus Bogdan Chirieac.

 

„Cel mai rău lucru e... când vezi un pericol, să închizi ochii”, a zis Mugur Ciuvică.

 

„O persoană care nu e de acord cu dumneavoastră devine brusc „putinistă”. Dacă spuneți că Ion Țiriac e putinist...”, a zis Bogdan Chirieac.

„Eu nu am spus așa ceva. O fi dat în putinism, dar... puneți dumneavoastră de la DC News o întrebare la Kremlin. Întrebați reprezentanții poporului rus: „Ce ar prefera România să facă? Să dea în continuare bani pentru înarmare? Sau să nu dea bani pentru înarmare, să nu fie cu NATO, iar banii să-i dea pentru sport?” Ce răspuns credeți că ar veni de la Kremlin?”, a continuat Mugur Ciuvică la emisiunea Miercurea Neagră.

„Nu am de gând să-i întreb, să știți. Nu mă interesează. România este în NATO, este în Uniunea Europeană. Ne facem singuri politica comună, împreună cu toți aliații, ajungem la consens. Eu cred că e bine și cu NATO, și cu bani pentru sport, dar fără pensii speciale. Sigur, pentru asta mulți mă urăsc, mai mulți decât vă urăsc pe dumneavoastră, oricât ar părea de ciudat. Dar asta e situația”, a zis Bogdan Chirieac.

 

VEZI ȘI: Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război

 

Vedeți mai multe aici:

 

 

