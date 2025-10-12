€ 5.0927
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Politica

 
Data actualizării: 19:22 12 Oct 2025 | Data publicării: 16:13 12 Oct 2025

Ciucu crede că alegerile din București vor fi în 2026: Nu spun asta pentru că mă interesează să fiu primar general
Autor: Anca Murgoci

ciprian-ciucu--mizeaza-in-totalitate-pe-ciuca-ca-presedinte-al-romaniei-suntem-singuri--psd--adversarul-natural--ne-ar-vedea-morti-si-ingropati--sa-nu-ramanem-la-guvernare-la-mila-psd_46456600 Sursa Foto: Agerpres
 

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a zis că ședința Coaliției, programată luni, în care urma să se ia o decizie privind alegerile parțiale din București, nu va mai avea loc.

Ciprian Ciucu a spus că, în acest context, alegerile vor fi, probabil, la primăvară. El lansează și atacuri la adresa PSD.

„Înțeleg că mâine nu avem o întâlnire a partidelor din Coaliție, (pe surse, nu oficial) așa cum am agreat săptămâna trecută.

În această situație, cel mai probabil, sub amenințarea directă a ruperii Coaliției de către PSD, alegerile pentru București vor fi amânate pentru primavară. Asta dacă PSD va mai dori să mai avem un primar ales, cu legitimitatea populației, în Capitala României.

Mi se pare inacceptabilă această urzeală, această întreagă șaradă bine regizată, care a indus ideea că organizarea de alegeri într-o democrație este ceva negociabil, ceva decis politic.

Nu! Într-o democrație alegerile trebuie să fie predictibile! Nu trebuie organizate doar când îi convine unuia sau altuia. Legea este clară: in X zile de la vacantare, trebuie organizate alegeri. Adică de ce să mai respectăm legea cu alegerile din patru în patru ani, dacă pe această nu o respectăm?

Nu spun acum acest lucru pentru că mă interesează să fiu eu primar general. Nu este despre asta. Nu vânez în general funcții (deși despre cele alese nu poate fi vorba despre vânătoare de funcții) și nu este despre intenția mea de a candida sau nu la Primăria Municipiului București. Și nu o să vorbesc acum nici despre legitimitatea unei astfel de candidaturi. Nu am început nicio campanie.

Spun ceea ce spun pentru că trebuie spus și trebuie să rămână măcar aceste cuvinte spuse. Pentru mine a trecut vremea alegerilor pragmatice, am cam demonstrat ce pot și cine sunt. Acum a venit vremea alegerilor principiale, simbolice, am de reconfirmat că am rămas cel care am fost dintotdeauna.

Avem nevoie de alegeri la București pentru că Bucureștiul și România au nevoie în acestă perioadă de un primar LEGITIM, de un simbol al democrației liberale! Mai ales în aceste vremuri tulburi, în care mulți primari ai capitalelor europene și ai marilor orașe rămân redute ale democrației liberale și ale pluripartitismului (arestați sau nu de președinți autoritari sau populiști).

Alegerile care nu vor mai exista de la București nu sunt despre mine, nu sunt despre vreun alt candidat mai mult sau mai puțin merituos sau legitim, sunt despre bucureșteni și despre români”, a spus Ciprian Ciucu.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
MAE: Atenționare de călătorie în Grecia
Publicat acum 10 minute
Atac armat în SUA: 4 morți și zeci de răniți
Publicat acum 54 minute
Stelian Bujduveanu (PNL), anunțul zilei privind candidatura sa la alegerile pentru Primăria București
Publicat acum 1 ora si 7 minute
De ce creșterea TVA nu a fost o măsură productivă? Mircea Coșea, explicații
Publicat acum 1 ora si 8 minute
România - Austria: Tricolorii își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Oct 2025
Medicul Corina Aricescu a murit. „Rămân în urmă miile de pacienți în viața cărora a contribuit în ultimii 23 de ani”
Publicat pe 10 Oct 2025
Oana Țâfnoiu, nervoasă la Digi 24! Prelipceanu i-a pus o întrebare simplă, iar ministra i-a retezat-o
Publicat pe 10 Oct 2025
Preot, după ce medicul Corina Aricescu a murit: De cât e nevoie ca să intri în Rai? 15 minute
Publicat pe 10 Oct 2025
Decizia care l-ar putea transforma pe Bolojan într-un premier foarte popular. Chirieac: Ar crește mult în sondaje
Publicat pe 10 Oct 2025
Răsturnare de situație cu Premiul Nobel pentru Pace: Gestul sublim făcut de María Corina Machado
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close