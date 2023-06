City Med a încheiat un parteneriat cu spitalul Wiener Privatklinik pentru a facilita accesul pacienților români la diagnostic și tratament medical la Viena

City Med, parte a grupului medical City Dent, condus de Rodica Ghionea, a anunțat parteneriatul cu Wiener Privatklinik (WPK), spital listat în clasamentul World’s Best Hospitals de publicația americană Newsweek, pentru a oferi pacienților români acces la diagnostic precis și tratament medical de ultimă generație.

Acest parteneriat va permite pacienților români să beneficieze de expertiza a peste 400 de medici și cercetători științifici de renume internațional de la WPK.

City Med va oferi pacienților români consultanță și asistență în accesarea celor 10 centre medicale de competență ale WPK, care acoperă toate ariile clinice, de la consultații și prevenție până la diagnostic de precizie și tratamente de ultimă generație, folosind cele mai noi abordări terapeutice și tehnici chirurgicale.

„Pacienții români reprezintă o comunitate importantă, fiind prima naționalitate de pacienți internaționali care aleg serviciile medicale ale spitalului nostru. Prin acest parteneriat cu City Med, ne consolidăm angajamentul de a le oferi îngrijire medicală excelentă și de a le asigura tot confortul și sprijinul de care au nevoie pe durata vizitei lor la spitalul nostru din Viena”, a declarat Prim. Dr. Walter Ebm, CEO al Wiener Privatklinik.

Anul trecut, peste 1.200 de pacienți români au apelat la serviciile spitalului pentru tratament, în timp ce peste 190 de pacienți români au beneficiat de consultații online în cadrul clinicii virtuale WPK Online Healthcare Center. Anul acesta, 14 medici colaboratori ai WPK cu diverse specialități medicale s-au clasat în primii 6% dintre oamenii de știință din lume într-un clasament al Universității Stanford.

„Suntem încântați să anunțăm parteneriatul nostru cu spitalul Wiener Privatklinik din Viena. Această colaborare facilitează pacienților români accesul, în cel mai scurt timp, la servicii medicale de înaltă calitate, oferite de un spital reputat pe plan mondial. Astfel, aceștia vor beneficia de asistență medicală multidisciplinară, susținută de unii dintre cei mai buni medici și cercetători din lume, precum și de soluții personalizate de tratament, bazate pe cele mai recente ghiduri științifice și inovații în medicină”, a declarat Rodica Ghionea, CEO al CITY DENT și CITY MED.

Spitalul WPK înregistrează anual peste 12.000 de internări, iar aproximativ 40% dintre acestea sunt pentru pacienți internaționali care vin din peste 20 de țări, cu precădere din Europa Centrală și de Est. Printre aceștia și români. Cel mai de succes antrenor din istoria gimnasticii românești, Octavian Bellu, a apelat la serviciile Wiener Privatklinik în anul 2017.

“Cum aș catacteriza eu Wiener Privatklinik? În primul rând diagnosticul este 99,99% dacă nu chiar 100% corect. În al doilea rând n-am auzit acolo “nu se poate”, “nu putem” sau “nu mai avem ce să facem”. Empatia și disponibilitatea de aici m-au uimit, precum și profesionalismul și vocația medicilor. Am făcut un obicei de a merge în fiecare an. La WPK am găsit, după părerea mea, cele mai bune condiții, ai totul la îndemână, personalul este cu totul deosebit, chiar m-am simțit bine pentru că ești înconjurat de mare atenție, tu ești cel mai important personaj și problema ta, cât de mică, este foarte importantă pentru toți și ai speranța că dacă ai ajuns acolo, problema ta se va rezolva” a spus Octavian Bellu.

