Cîţu: Pentru a merge în viitor, singurul lucru pe care îl văd acum este să nu depăşim deficitul bugetar

'În doar două luni de zile, de fapt în prima lună din acest an, datoria publică a depăşit 50%. Pentru a merge în viitor, pentru a nu da un semnal greşit trebuie să facem ceva şi singurul lucru pe care îl văd în acest moment este să nu depăşim deficitul bugetar. Nu mai vorbesc de reducerea deficitului bugetar, pentru că asta era de fapt un bonus, dar să nu-l depăşim.', a spus Cîțu.

'În acest moment, toate estimările arată, de la Banca Mondială, agenţiile de rating, analişti independenţi, economişti din bănci, toţi spun că deficitul pentru anul acesta este deja depăşit, ceea ce înseamnă că inflaţia nu are cum să scadă sub 10% anul acesta, din contră, va accelera, ceea ce înseamnă că agenţiile de rating vor evalua din nou, în partea a doua a anului, mult mai dur', a precizat marţi Cîţu, ca răspuns la o întrebare pe această temă.

El a adăugat că niciuna din estimările instituţiilor specializate nu spune că economia României va avea creşterea prevăzută în buget la sfârşitul acestui an, dimpotrivă, condiţiile economice se vor înrăutăţi.

'Lucrez la mai multe analize, cred că le voi prezenta în zilele următoare, dar iau în calcul acum estimările care m-au surprins şi pe mine, foarte dure şi negative pentru România, venite de la instituţii cu renume, de la BERD, Banca Mondială, agenţiile de rating. Nu există niciuna dintre ele care să spună că economia României va avea creşterea din buget, ceea ce înseamnă că deja am pierdut 2,6 puncte procentuale din creşterea economică, că deficitul o să fie mai mare, asta înseamnă - condiţiile economice se vor înrăutăţi, dobânzi mari, inflaţie mare, şomaj mare', a conchis Cîţu, în contextul unei întrebări pe acest subiect, scrie Agerpres.

Cîțu, despre "o recesiune pe termen scurt"

Amintim faptul că preşedintele Senatului, liberalul Florin Cîţu, a afirmat joia trecută că "o recesiune pe termen scurt" ar putea fi costul necesar pentru a reduce inflaţia actuală şi a subliniat că este nevoie de un control al deficitului bugetar.



"Ca să ai creştere economică şi să menţii creşterea economică, depinde ce decizii iei. Am avertizat de la începutul anului că dacă luăm decizii bune, putem să evităm o criză, o recesiune. Lucrurile s-au agravat din momentul în care am avertizat şi până astăzi, ceea ce înseamnă că pentru a reduce inflaţia ne va costa mai mult. Acest cost s-ar putea să fie o recesiune pe termen scurt. Dacă nu rezolvi o problemă mică la timpul ei, costă mai mult să rezolvi o problemă mai mare în viitor. În PNL vom cere să vedem impactul măsurilor sociale, care sunt aşteptările pentru creşterea economică, pentru inflaţie, pentru dobânzi. Nu poţi să arunci nişte măsuri în piaţă fără să ai calculat care este impactul pentru inflaţie, creştere economică, şomaj etc.", a spus Cîţu la Senat.



El a menţionat că are încredere că liderii coaliţiei "s-au gândit şi la finanţare" atunci când au decis acordarea unui pachet de măsuri sociale.



"Cel mai important lucru este acum, dacă nu vrem să avem un derapaj total, să nu avem o depăşire a deficitului bugetar. În momentul în care dai semnalul că nu ne mai ţinem de deficitul bugetar pe care ni l-am asumat la începutul anului, veţi vedea că încrederea în România va scădea din ce în ce mai mult. Şi aşa avem dobânzi foarte mari, dacă ne împrumutăm, dobânzile vor exploda. E important să menţinem încrederea şi să-i convingem pe investitori că acest pachet de 17 miliarde de lei va fi menţinut în deficitul bugetar pe care îl avem. (...) Orice derapaj, în momentul acesta, ne va costa foarte mult, pentru că deja lucrurile au intrat într-o direcţie dificilă, inflaţie peste 10%, dobânzile ca acum 10-12 ani. E complicat să administrezi situaţia şi, dacă nu iei deciziile corecte, va fi din ce în ce mai greu să ai creştere economică. Faptul că anunţăm acum pe toate canalele - că toţi liderii politici admit că va fi o criză - nu încălzeşte pe nimeni. Nu asta îi încălzeşte pe oameni, ei vor să rezolvi criza, să eviţi criza. Încă e timp să faci acest lucru", a adăugat Cîţu, joia trecută.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News