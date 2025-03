Cine este Anton Pisaroglu, cel care a intrat în cursă imediat după eliminarea definitivă a lui Călin Georgescu. Viorica Dăncilă face dezvăluiri

Anton Pisaroglu a anunțat că intră în cursa pentru alegerile prezidențiale, imediat după ce Călin Georgescu a fost respins de CCR.

"Numele meu este Anton. Sunt strateg politic internațional. Am reprezentat România la cel mai înalt nivel. Am fost la masa liderilor mondiali, acolo unde actualii noștri conducători se milogesc să intre. [...] Vă propun să câștigăm această competiție, oricât de falsificată ar fi, doar pentru a putea reda poporului o competiție reală. Pentru că, din nou, nu este vorba despre Călin Georgescu. Este vorba despre recâștigarea încrederii în democrație. Dar foarte important este și despre repararea imaginii României la nivel internațional. Astăzi, întreaga lume ne privește ca pe o țară defectă. Până mai ieri eram irelevanţi pe scena globală. Acum suntem un contraexemplu", este o parte din mesajul acestuia postat pe contul său de TikTok.

Pisaroglu, consultantul lui Călin Georgescu

Anton Pisaroglu este consultantul lui Călin Georgescu. El a lucrat şi cu Viorica Dăncilă, George Simion şi Nicuşor Dan. Deși unele voci spun că este de fapt înlocuitorul candidatului pro-rus, Pisaroglu susţine că nu este rezerva lui Georgescu, deoarece „el este de neînlocuit”.



În cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, Viorica Dăncilă a dezvăluit cum a ajuns Anton Pisaroglu consultantul ei în anul 2019.

"Anton Pisaroglu a fost consultant și consilier. Am solicitat public faptul că vreau să am un consilier pe probleme politice, am lucrat în 2019, cât am fost la Palatul Victoria cu domnul Anton Pisaroglu și pe urmă pot să spun că a condus din punct de vedere politic campania din 2019 împotriva lui Klaus Iohannis. Este un om foarte bine pregătit, este un om cu conexiuni externe pentru că am avut surpriza ca în deplasările pe care le-am făcut, în anumite locuri să fie cunoscut de cei cu care am interacționat chiar la nivel înalt și mă refer aici în Qatar, în Israel. Deci am lucrat foarte bine, este un om foarte serios. Nu am știut de candidatura dânsului de la alegerile prezidențiale de anul acesta", a declarat Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă, despre relația dintre Pisaroglu și: Georgescu: Știu că unele lucruri probabil au fost îmbrățișate de domnia sa

Întrebată dacă știa despre conexiunile lui Anton Pisaroglu cu Georgescu și dacă consideră că are aceleași idei ca ale acestuia, Viorica Dăncilă a spus: "Nu, nu am știut. Nu îl cunosc pe domnul Călin Georgescu, nu am vorbit niciodată. Nu am discutat cu domnul Anton Pisaroglu legat de consultanța pe care a acordat-o domnului Călin Georgescu, dar știu că unele lucruri probabil au fost îmbrățișate de domnia sa, dar au fost și anumite lucruri cu care sunt convinsă că nu a fost de acord".

Pisaroglu a generat un scandal în PSD

Întrebată dacă Anton Pisaroglu, care l-a un moment dat a ajuns să dea PSD-ul în judecată, i-a fost recomandat, aceasta a declarat: "Legat de faptul că a fost scandal în PSD, da, pe bună dreptate, pentru că atunci, după ce mi-am dat demisia din PSD, actualul președinte a refuzat să plătească datoriile firmei de consultanță, ceea ce mi se pare un lucru fără precedent, având în vedere că fiecare dintre noi am preluat datoriile celorlalți președinți. De aceea domnul Anton Pisaroglu a spus că va da în judecată PSD.

Legat de modul în care a venit la Palatul Victoria, am făcut cunoscut public că vreau mai mulți consultanți și atunci am avut o discuție directă cu el, fără recomandarea cuiva, s-a prezentat Anton Pisaroglu și alți consilieri. Mi-a plăcut abordarea și planul de comunicare pe care mi l-a pus în față".

Ce se mai știe despre Anton Pisaroglu

Așa se face că numele lui Anton Pisaroglu, necunoscut până atunci, a început să apară în spațiul public în 2019, când Dăncilă l-a numit în funcția de consilier onorific.

Profit.ro a scris însă amănunțit despre Pisaroglu, în 2018, într-un articol intitulat „Ce afaceri pun pe picioare la București un ofițer NSA și Pentagon, fost partener cu Elliott Broidy, cel care l-a dus pe Dragnea la Trump, un lobbyst american specializat pe Rusia și un ex-consilier de securitate al lui Frank Timiș în Africa”, acesta din urmă fiind Pisaroglu.

Potrivit sursei citate, Pisaroglu a început ca rugbyst, după care a lucrat ca șef de securitate și consilier la firmele lui Frank Timiș și Dragoș Dobrescu. Ulterior, a devenit partenerul lui Alan Blaine Stone, fondator și fost CEO al firmei americane de apărare Circinus Defense LLC, dar și al lui Marshall Comins, un consultant politic cu proiecte în Rusia.

Un moment important în cariera lui Pisaroglu ar fi fost în anul 2021, atunci când Călin Georgescu a fost desemnat președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). Tot atunci ar fi început colaborarea lui Pisaroglu cu George Simion, liderul AUR. Potrivit informațiilor din presă, Pisaroglu și Georgescu s-ar fi întâlnit destul de des la sediul firmei lui Pisaroglu. El i-ar fi oferit consiliere politică lui Georgescu și i-ar fi facilitat accesul la surse financiare importante pentru a sprijini campania electorală a AUR.

În trecut Pisaroglu ar fi fost acuzat de influențarea rezultatelor alegerilor din Madagascar. În plus, el ar fi fost și asociat cu mișcările de stradă din Georgia, fapt care a dus la interdicția sa de a intra în această țară, alături de partenerul său, Marshall Comins.

Potrivit Antena 3 CNN, Anton Pisaroglu ar avea legături și cu mercenarul Horațiu Potra, cel care l-a susținut financiar pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu.

