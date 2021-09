Cîmpeanu: Cresc bursele pentru elevii olimpici

Cresc bursele pentru elevii olimpici, acestea urmând să fie de minim 500 de lei per elev, a spus, vineri seara, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, scrie Mediafax.



„În anul școlar 2020 -2021 guvernul a aprobat un cuantum minim de 100 de lei per elev al bursei indiferent de tipul de bursă: de performanță, de merit, de studiu sau de ajutor social. Aceest cuantum nu a fost diferențiat între burse. Acest pas a fost important, deoarece pentru prima dată bursele elevilor au fost plătite de la bugetul de stat. În continuare vor fi plătite tot de la bugetul de stat, tot de al bugetul Ministerului Educației, dar vom avea diferențe între cuantumul minim pentru bursele de performanță destinate olimpicilor, de la 100 de lei la 500 de lei per elev am propus”, a spus ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.



Vor fi creșteri și pentru bursele de merit, acestea urmând să vină la pachet cu creșterea pragului minim de obținere a bursei de merit.



De asemenea, creșteri vor înregistra și bursele de studiu și bursele de ajutor social.

Cîmpeanu: Astăzi am depăşit pragul de 15% elevi vaccinaţi

"Astăzi, conform ultimelor raportări, am depăşit pragul de 15% elevi vaccinaţi. Este vorba despre un progres important de 4.500 de elevi vaccinaţi în ultimele 5 zile. Sunt mai mult de 2.500 de elevi din categoria 16-19 ani şi aproape 2.000 de elevi din categoria de vârstă 12-16 ani. O concluzie interesantă extrasă din ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămână este următoarea: una din trei persoane vaccinată la nivel naţional cu vaccinul Pfizer este elev. (...) Este un semnal important, un semnal bun care ne dă speranţe că, după începerea şcolii, odată cu disponibilitatea CNCAV de organizare a echipelor mobile care să ducă vaccinarea mai aproape de şcoli, vom înregistra progrese importante din perspectiva vaccinării în rândul elevilor", a spus Cîmpeanu, la Palatul Victoria, scrie Agerpres.



Potrivit acestuia, peste 193.000 de angajaţi din sistemul de învăţământ s-au vaccinat, dintre aceştia puţin peste 8.000 în perioada de vară.



"Din perspectiva vaccinării personalului din învăţământ, avem peste 193.000 de persoane. Într-adevăr, progresul este foarte mic, pentru că la ultima raportare am avut 185.000 de persoane. Puţin peste 8.000 de persoane angajaţi în sistemul de învăţământ vaccinaţi în perioada de vară. În acelaşi timp, 61% înseamnă mai mult decât dublul mediei naţionale şi arată interesul pe care profesorii l-au avut pentru vaccinare. (...) În ultimele zece zile am avut 9.000 de elevi vaccinaţi. Mai mulţi elevi s-au vaccinat în ultimele zece zile decât angajaţi din sistemul de învăţământ pe parcursul lunilor iunie, iulie, august", a arătat ministrul.



El a vorbit şi despre vaccinarea cu echipe mobile în şcoli.



"Conform discuţiilor cu CNCAV, vor fi disponibile echipe mobile de vaccinare în şcoli, în măsura în care noi vom reuşi să precizăm către CNCAV (...) numărul copiilor care doresc să se vaccineze şi care beneficiază de acordul informat al părinţilor sau tutorilor legali. Aceste vaccinări se vor putea face şi în cabinetele medicale, acolo unde există", a arătat ministrul Educaţiei.