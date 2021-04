Celia, probleme de sănătate după COVID-19: Am dezvoltat un sindrom intestinal, nu știu exact cum o să scap de el. Virusul ăsta e foarte pervers

Cântăreața a dezvăluit zilele trecute că atât ea, cât și familia ei, au fost infectate cu SARS-CoV-2 și că au fost la un pas de moarte.

Invitată la "Xtra Night Show", artista a dezvăluit că a rămas cu grave probleme de sănătate, deși a fost declarată vindecată. Mai exact, potrivit ei, a dezvoltat un sindrom intestinal care îi dă mari bătăi de cap și în prezent.

"Nu m-aș fi gândit nicio secundă că o să trecem prin așa ceva, nu credeam că eu, care am 36 de ani, sora, care are 38 de ani. Am făcut o pneumonie, am luat tratament acasă, dar, din păcate, în zilele a 6-a și a 7- a eu n-am mai reușit să-mi scad febra. Am dezvoltat un sindrom intestinal, nu știu exact cum o să scap de el, nu este deloc ușor și ok, dar virusul ăsta e foarte pervers", a declarat Celia.

