Ce s-a întâmplat cu Vrăbioara, căţeluşa Cristinei Ţopescu. Are nevoie de ajutor

Vrăbioara, o cățelușă adorabilă care seamănă cu un golden retriver, a fost descoperită, acum aproape trei ani, lângă trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu. Ea, și alți patru căței, au fost cei care au supraviețuit decesului jurnalistei. Alți doi, mai mici, nu au reușit să o facă. Acum însă, cățelușa este în pericol. Situația ei este critică, aceasta având o serie de probleme de sănătate care au nevoie de o intervenție chirurgicală completă. Ajunsă la Homeless Animal Hospital din Ilfov, unde a fost preluată de medicii veterinari pentru analize, diagnosticul este unul dificil.

Vedeta TV era o mare iubitoare de animale, de-a lungul anilor făcând nenumărate campanii pentru salvarea cățeilor fără stăpân și pentru ca adopțiile să fie simplificate în cazul câinilor și pisicilor. Printre cățeii adoptați de regretata jurnalistă era și Vrăbioara. ”Vrăbioara este cățelușa regretatei Cristina Țopescu. A venit la noi cu abdomen acut (durere puternică) și cu intestinul sugrumat într-o hernie veche. Fără noi, intestinul necrozat deja se rupe și face o peritonită fatala. Noi suntem aici. Avem nevoie de voi să putem să-i salvăm viața. Oricine poate ajuta cu orice sumă, iar o distribuire ar fi de mare ajutor”, este anunțul făcut în urmă cu câteva zile de spitalul la care a ajuns cățelușa. Cristina Țopescu adăpostea în curtea sa din Tunari mai mulți câini. Autoritățile au găsit șapte animale pe proprietatea vedetei, în dimineaţa în care i-a fost descoperit cadavrul. Doi dintre ei erau morți.

Disperată de hingheri

Ceilalți cinci câini, găsiți vii, au fost luați din curte, la scurt timp după tragedie. Unul a fost adoptat de o vecină, iar celalți patru au ajuns la asociația ARCA (Animal Rescue and Care Association). Animalele găsite pe proprietatea de la Afumați nu sunt singurele de care avea grijă Cristina Țopescu. Ea mai hrănea și alți câini din zonă. Însă avea probleme din această cauză. Marius Chircă de la Asociația Kola Kariola a povestit, la un moment dat, despre convorbirile pe care le-a avut cu fiica fostului mare comentator sportiv. ”Am niște conversații, extrem de multe cu Cristina Țopescu, mesaje scrise și mesaje audio. Unele mesaje sunt de foarte curând. Vreau să o auziți cum urlă, vreau să o auziți cum plânge, Vreau să auziți în ce stare deplorabilă au dus-o niște hingheri, care au terorizat-o efectiv, care la un moment dat au șantajat-o.Vreau să audă toată țara cum mă sună la 1.30 noaptea, cum îmi spune”Marius scuză-mă știu că este 1.30 noaptea mie rău, am gura încleștată dar ajută-mă”. Am luat o cățea cu pui de la ea pentru că o amenințau hingherii și vroiau să o ia. O să fac publice înregistrările pentru că am dreptul, nu am înregistrat-o fără voia ei. Să vedeți cât au putut să o terorizeze acești hingheri, cât de mult rău au putut să-i facă”, a explicat Marius Chircă pentru Click!.

Prezentatoarea de televiziune Cristina Ţopescu a fost găsită moartă în locuinţa sa în seara zilei de 12 ianuarie 2020 după ce aproximativ trei săptămâni nu a mai fost văzută. Cel mai probabil, Cristina Ţopescu a murit pe 28 decembrie 2019, în cursul nopţii.

