Ce nu se spune românilor despre rostogolirea creditelor făcute de stat. Avertismentul profesorului Coșea: Foarte, foarte periculos. Trăiește pe datorie

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în primele două luni din 2025 a crescut cu 35,1% faţă de perioada similară a anului trecut. Deficitul a ajuns la aproximativ 5,62 miliarde de euro, conform datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri. Importurile s-au majorat cu 8,2%, iar exporturile cu 0,7%.

L-am contactat pe profesorul de economie Mircea Coșea pentru a explica ce înseamnă, de fapt, aceste cifre și cum afectează viața cetățenilor de rând.

Ce se întâmplă acum cu economia și banii românilor

”În momentul de față, România importă pentru necesitățile sale mai mult decât exportă. România cheltuie mai mult pentru a importa decât poate obține din ceea ce exportă. Evident, este o situație care defavorizează o țară, în speță România, pentru că nu are capacitate să își acopere într-o măsură mai mare sau chiar deplină nevoile interne de produse sau de servicii. Mai grav decât atât, nu are capacitate să exporte mai mult decât îi cere piața internă. Explicația este dată de faptul că România nu dispune de o structură a economiei capabilă să valorifice resursele interne pe care le are, de materii prime, resurse minerale, energetice, în așa fel încât să dea populației un plus de produse sau de servicii la nivelul pe care îl cere.

Importurile, în mare parte, atunci când nu este finanțat de un export, măcar la nivelul importurilor, înseamnă că trebuie să te împrumuți, pentru a cumpăra din exterior lucrurile de care ai nevoie în țară. România importă foarte multe produse, pentru că industria ei nu este capabilă să asigure nici necesarul de produse de investiții, nici necesarul de energie, dovada că, în aceste zile friguroase, România importă gaz, deși avem resurse, dar nu putem să îl extragem în condiții normale. Până la urmă, lucrul cel mai grav este că toate aceste produse pe care le luăm din exterior devin mai scumpe pentru cei care le utilizează, fie că sunt servicii, fie că sunt produse”, a declarat profesorul Mircea Coșea.

Citește și - Prof. Coșea, cel mai important sfat de economisire pentru fiecare român: Toată lumea să se gândească foarte mult la asta, pentru că s-ar putea întâmpla!

Exemplul pe înțelesul tuturor, pentru a scăpa de datorii

”Nicio țară nu poate să aibă, pe o perioadă mai îndelungată, un export care să acopere importul. Și, în astfel de condiții, exemplul cel mai simplu de înțeles pentru populație este politica pe care o practică Administrația americană acum. Politica domnului președinte Trump înseamnă că dorește ca Statele Unite ale Americii să nu aibă datorii la import, ca alte țări. Înseamnă să fie o țară cu o industrie, agricultură capabile să acopere nevoile. În cazul SUA, explicația acestui fapt, conform politicii lui Trump, sunt taxele vamale. Administrația americană consideră că plătește mai mult taxe vamale decât primește, pentru export și import, ceea în discursul președintelui Trump înseamnă un jaf, adică America este jefuită că plătește mai mult la mărfurile pe care le importă decât la cele pe care le exportă.

”Este o lecție și pentru România!”

Care este soluția? În timp, ca urmare a acestor tarife, America să poată să aibă o industrie și o agricultură care să îi asigure intrările. Este o lecție și pentru România! Sigur, la alte proporții, cu alte politici. În România, ceea ce trebuie făcut, pentru a micșora importul este să nu mai fim dependenți de import, care ne îndatorează. Datoria este o plată nu doar a creditului luat, ci și a dobânzilor la credite, adică rostogolirea creditului. Se împovărează viața cetățenilor și a generațiilor viitoare, care trebuie să plătească creditele. Situația actuală a României este extrem de sensibilă, pentru că datoria externă crește în permanență. Statul a început să se îndatoreze și la populație, prin diferite produse pe care le vinde, obligațiuni etc. În termeni foarte simpli, România acum trăiește pe datorie, ceea ce este foarte, foarte periculos!”, a conchis profesorul Mircea Coșea, pentru DC News.

Vezi și - România, prinsă în mijlocul unui nou război economic mondial. Profesorul Coșea, avertisment

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News