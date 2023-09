Casa Verde Fotovoltaice, suspendat printr-o decizie a Curții de Apel Oradea. Un instalator care nu a văzut mailul a provocat blocarea programului

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a vorbit la DC NEWS despre Programul Casa Verde, după ce acesta a fost suspendat de o decizie a Curții de Apel Oradea.

"E o situație incredibilă, sincer vă spun. Programul se derula extrem de bine. Vreau să facem un pic de istorie ca să înțelegeți cum funcționa. Deci noi am schimbat anul acesta complet aplicația pentru Casa Verde Fotovoltaice, pentru acest program. Eu când am venit anul trecut ca și președinte am găsit un sistem informatic pus la pământ, nimic nu funcționa, erau blocați la momentul ăla 44 de mii de români care așteptau. Am reușit într-un timp record, gândiți-vă că primele cereri am reușit să le deblocăm de abia la sfârșitul lunii iunie prin care am aprobat prima mie pe Casa Verde Fotovoltaice. După care, pentru sesiunea de anul acesta am schimbat complet acest program, în sensul în care am dorit să facem un program complet digitalizat, totul să se desfășoare printr-o aplicație informatică, nu există intervenție umană, nu există absolut nimic, totul este informatizat și am reușit să dezvoltăm această aplicație împreună cu o echipă de IT-iști foarte bine pregătiți și într-o colaborare foarte strânsă cu Microsoft.

Laurențiu Neculaescu: Totul se derulează prin intermediul acestei aplicații

Deci nu este un program făcut de nu știu ce SRL. Inclusiv toate documentele, toate întrebările, toate răspunsurile, absolut totul se derulează prin intermediul acestei aplicații. Mecanismul însemna că instalatorii își făceau un cont pe aplicație, companiile care voiau să participe în cadrul acestui program ca și instalatori, își făceau un cont pe bază de user și parolă, user-ul reprezentând o adresă de mail, toată comunicarea se făcea prin intermediul acestei aplicații. Colegii care evaluau dosarele scriau în aplicație, aplicația în mod automat, pe baza unor ID-uri, fiecare instalator avea un ID unic în baza de date de la Microsoft, pe baza acelui ID primea automat solicitarea de clarificări tot în aplicație.

El primea pe căsuța lui de mail doar o notificare să vadă că are o clarificare de la AFM în contul de la Casa Verde Fotovoltaice. Deci totul era absolut digitalizat. Nu avea cum cineva să nu trimită un mail, nu există factor uman aici. (...) Toate aceste lucruri sunt scrise în ghidul de finanțare, deci toți finanțatorii știau că totul se derulează în acest format digitalizat. Instalatorul trebuia să intre în contul lui din cadrul aplicației să vadă solicitarea de clarificări și să răspundă la ea, tot în aplicație. Urca acele documente în aplicație, aplicația le prelua mai departe și le transmitea colegilor care făceau evaluarea.

"O firmă din Oradea susține că nu a primit mail de la AFM"

Se pare că un instalator, o firmă din Oradea susține că nu a primit mail de la AFM că are clarificări. Deci el recunoaște la un moment dat în înscrisurile lui că el a primit clarificările pe data de 12, dar nu a mai intrat în cont până pe data 22 sau 24 și că nu a văzut clarificările și de aceea nu a răspuns la clarificări. Colegii au solicitat o clarificare, era vorba despre un atestat ANRE care era obligatoriu pentru firmele care participă la acest program și agentul economic respectiv nu a răspuns efectiv la această clarificare.

Pe baza acestui lucru a făcut o plângere în instanță în Oradea și în cursul zilei de ieri am primit sentința de la Curtea de Apel Oradea care a dispus suspendarea programului până la soluționarea pe fond a dosarului, drept pentru care astăzi suntem în situația în care 87 de mii de români și 531 de companii sunt blocate până la soluționarea dosarului. Avem termen de 5 zile să înaintăm recurs. Astăzi vor trimite recursul", a spus Laurențiu Neculaescu, președintele AFM, la interviurile DC News și DC Business.

Vezi mai multe în video:

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News