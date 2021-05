Carmen Tănase a închis telefonul în direct, după replicile aprinse cu Mario De Mezzo: Să nu uităm cine e actrița!

Actrița Carmen Tănase vorbea despre privilegii pentru vaccinați și despre restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19, susținând că oamenii ar trebui să fie lăsați în pace. "Ideal ar fi ca omul să fie lăsat în pace și să nu aibă trei variante ca să se simtă bine în țara asta, în societate. Până acum nu am avut 3 variante. Până acum am fost ok, cum am fost.", a spus Carmen Tănase, moment în care Mario De Mezzo a intervenit pentru a o contrazice. Între cei doi a avut loc un schimb de replici, iar într-un final actrița s-a retras, a închis telefonul și nu a mai participat la emisiunea "Jocuri de putere" de la Realitatea Plus, moderată de Bogdan Muzgoci.

Redăm dialogul dintre cei doi:

Mario De Mezzo: Cum adică am fost ok, doamna Tănase? Am stat închiși! Vă respect enorm ca actriță, dar cum puteți să spuneți că am fost ok până acum? De un an de zile totul e închis. Uitați-vă în India, acum mor pe capete mii de oameni.

Carmen Tănase: Nu am fost înțeleasă. Eu nu vorbeam despre anul acesta, domnul De Mezzo.

Mario De Mezzo: Normal că am fost ok înainte. Nu era COVID, doamnă!

Carmen Tănase: Nu vreau să intru în polemici. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Îmi pare rău, nu pot să-i fac față acestui domn. Știința dumnealui de manipulare este mult prea mare pentru mine, o seară bună, la revedere!

Mario De Mezzo: Să nu uităm că dumneavoastră sunteți actrița, doamna Tănase!