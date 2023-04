Cafeaua care îl înnebunea pe Vladimir Putin. Florescu: E o cafea numărul 1 mondial. Se găsește și în România

Gh. Florescu despre războiul pornit de la preferința lui Putin pentru cafeaua Kopi Luwak: „Chinezii au vrut să facă și ei în Sudul Chinei. Și i-au dat niște cafea de acolo. Ei, ca să aibă relații politice, au schimbat cafeaua. De atunci i se trage chestia cu războiul. A schimbat cafeaua.”

Iată dialogul dintre Ionuț Vulpescu și Gheorghe Florescu de la Avangarda:

I.V.: Cea mai fericită zi din viață care a fost?

G.F.: Cea mai fericită zi din viață... depinde! Cred că inspirația pe care am avut-o în ziua de 24 ianuarie 2010, când am început Jurământul unui cafegiu. Când nepoțica mea avea câteva luni și trebuia să am grijă de ea. Imediat mi-a venit inspirația și am început să scriu imediat.

I.V.: Ce vă doriți să vă dea Dumnezeu de aici încolo?

G.F.: Toată lumea să fie sănătoasă, să nu mai fie război... Din informațiile pe care le dețin eu de la un armean, care lucrează undeva în România, se pare că Vladimir Putin mult timp a băut cafea Kopi Luwak. O cafea numărul 1 mondială. Dar se pare că totuși, chinezii au vrut să facă și ei în Sudul Chinei cafea. Au vietnamezii, de ce nu ar avea și chinezii? Și i-au dat niște cafea de acolo. Ei, ca să aibă relații politice, au schimbat cafeaua. De atunci i se trage chestia cu războiul. A schimbat cafeaua.

I.V.: Care ar fi cafeaua viitorului? Pe ce cafea ați paria în viitor?

G.F.: Cafeaua Isărescu.

I.V.: Asta e cafeaua pe care ați paria?

G.F.: Da, pe asta aș paria!

VEZI ȘI: Soția și amanta unui actor de la Teatrul Național, nas în nas la magazin. Gheorghe Florescu: Cele două femei, când s-au văzut, s-au pupat - https://www.dcnews.ro/sotia-si-amanta-unui-actor-de-la-teatrul-national-nas-in-nas-la-magazin-gheorghe-florescu-cele-doua-femei-cand-s-au-vazut-s-au-pupat_911040.html

Cafeaua Kopi Luwak sau cafeaua zibetei indoneziene este cea mai exclusivistă cafea din lume, singura cafea procesată într-un mod cu totul inedit. Cultivatorii locali au observat într-o zi că respectivul animal se hrănește cu cireșele de cafea și că le alege, fără greș, pe cele mai dulci, mai coapte și mai bune. Animalul elimină apoi sîmburii de cafea verde, încă protejați de coajă, iar cultivatorii adună sîmburii, îi curăță prin metode sută la sută naturale (la aburi), iar apoi dau la o parte coaja protectoare. În urma prăjirii în stil armenesc, toată bogația și intensitatea aromelor acestei cafele se dezvăluie în întreaga lor complexitate. Este o cafea deopotrivă tare și rafinată, al cărei gust cu note florale și vag caramelizate te va marca. Se găsește și în București la magazinul de cafea al lui Gheorghe Florescu.

CITEȘTE ȘI: Din 500 kg de cafea rară Sfânta Elena, plantată de Napoleon Bonaparte, produse anual, 180 kg ajung în București. De ce e așa căutată - https://www.dcnews.ro/din-500-kg-de-cafea-rara-sfanta-elena-plantata-de-napoleon-bonaparte-produse-anual-180-kg-ajung-in-bucuresti-de-ce-e-asa-cautata_908397.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News