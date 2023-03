Din 500 kg de cafea rară Sfânta Elena, plantată de Napoleon Bonaparte, produse anual, 180 kg ajung în București. De ce e așa căutată

Din 500 kilograme de cafea rară Sfânta Elena, plantată de Napoleon Bonaparte, produse anual, 180 kilograme ajung în București, mai exact la Gheorghe Florescu, cel mai cunoscut cafegiu.

Extrem de apreciată în ultimii douăzeci de ani de cunoscătorii cei mai rafinați, cafeaua Sfânta Elena nu e doar o simplă cafea arabica. Situată într-un climat subtropical, într-una dintre cele mai nepoluate zone de pe pământ și având un soi vulcanic, extrem de bogat, insula Sfânta Elena oferă cafelei care crește aici condiții cu totul excepționale, desăvârșite de utilizarea exclusivă a îngrășămintelor naturale. Toate acestea asigură acestei cafele un buchet superb, consistent și plăcut, cu tente florale de citrice și caramel - o cafea cu adevărat imperială.

Întrebată dacă la București se bea o cafea bună față de alte locuri din lume și din Europa, Gheorghe Florescu a zis în cadrul podcastului Avangarda cu Ionuț Vulpescu:

„În primul rând, trebuie să discutăm despre chestiunea aceasta, că e foarte importantă problema. Nicăieri în lume, dar nicăieri, nu există restaurant unde să bei cafea de înaltă calitate. Nicăieri în lume! Sunt două locuri în lume unde se găsește, și mă refer la Europa în primul rând, și vorbim și de Canada, unde am găsit în Centrul Montrealului, Sf. Elena. Acolo, da! La Londra, am fost în 2018, invitat, în Canada am fost doar să îmi văd copilul, în 2004. Dar la Londra am fost invitat. Și am plecat de la British Museum, am trecut drumul, și era o cafenea pe care scria Italia Bella. Îl întreb pe patronul cafenelei: „Dvs. sunteți italian?” „Nu!” „De unde sunteți?” „Din Kosovo!” „Ah, sunteți albanez!” „Da!” „Musulman!” „Da!” „De unde sunteți?” „România!” „Ah, ortodox!” Avea și el informații. O porcărie de cafea. Pe urmă am luat-o pe jos, de la British Museum, până la statuia lui Nelson. Nu am găsit, am vizitat 40 de cafenele, și nu am găsit nicio cafea de înaltă calitate. M-am dus la Harrods. E cel mai important magazin, un fel de mall, din Londra, sec. XIX, construit. Aparține miliardarului Al Fayed”.

Cât de scumpă poate ajunge o ceașcă de cafea la Gheorghe Florescu? „30 de lire, dar e numărul 1 mondial”

„O ceașcă costă 30 de lire sterline. La mine, la București. Dar e numărul 1 mondial! (...) Fiica mea are o colegă, la Roma. A fost să o viziteze la Roma. Și am zis, dacă tot te duci la Raisa, vezi primele trei cafele din Roma. Oricine dintre românii noștri se poate duce să verifice ce spun eu. În legătură cu Londra, ați înțeles, găsiți la Harrods, atât. Restul, nu. Partea I a fost cu Londra. Partea a II-a urmează la Roma. S-a întors la București cu trei pachete de cafea. Cafea Greco, îi dau și numele, înființată la 1600 și ceva, cu cafenea. Cafea Duo, și a treia, nu mai știu cum. A luat de la fiecare cafenea câte un pic de cafea și a adus la București. Am făcut degustare de cafele rare din Roma. Nu a plăcut nimănui, dintre cei care au gustat, mă refer și la personalul nostru. Care bea din toate cafelele”, a mai zis Gheorghe Florescu.

