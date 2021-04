Botezatu, infectat cu SARS-CoV-2. Monica Pop: E un lucru deosebit ce s-a întâmplat aici!

Designerul s-a temut pentru viaţa sa. „Da, am avut Covid. Mi-a fost foarte frică, pentru că nu ştiam cum reacţionează organismul, fiind una dintre persoanele cu risc, dar am avut o formă uşoară. Nu am avut miros, aşa mi-am dat seama. Am început să mă parfumez mult de tot şi am văzut că nu miros”, a declarat designerul, la Metropola TV.

Monica Pop, declarații

„E un lucru deosebit ce s-a întâmplat aici, pentru că dânsul oricum, nu avea cum să nu aibă imunitatea scăzută, din moment ce făcea tratament polichimioterapic şi cu toate astea a făcut o formă uşoară şi asta spune foarte mult. Mă bucur foarte mult că aţi pomenit lucrul acesta şi bravo celor care au spus prima dată, pentru că este într-un fel o încurajare. Ne-am săturat să auzim numai de nenorociri, de morţi, de drame, de pacienţi care sunt foarte mulţi, că în Terapia Intensivă nu mai sunt locuri. Spre încurajare, absolut nimic.

Oamenii nu au o susţinere psihică, oamenii sunt căzuţi moral, unii care nu au nicio boală şi nu au niciun fel de problemă. (...) Nu se poate ca oamenii să fie descurajaţi în halul acesta. Este o infuzie de rău peste tot şi nu e normal, a spus Monica Pop, la Antena 3, în cadrul emisiunii „Subiectiv”.