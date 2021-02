AUR i-a propus lui Gigi Becali să fie vicepreședinte: Numai președinte până la moarte! Băi, nenea Simion, ești prea mic copil!

Gigi Becali a reacționat pentru România TV după ce președintele AUR, George Simion, a susținut că nu ar fi primit niciun sediu de partid din partea latifundiarului.

”Stilul meu este adevărul. Domnul Simion este în eroare. Domnul Claudiu Târziu să vă spună dacă nu și acum, în fiecare zi, activează el și nevasta lui, care este senator sau ce este, la sediul pe care l-am dat eu acum un an. Atunci nu exista AUR. I-am dat lui Claudiu Târziu, nu lui Simion, un sediu la care activează el și nevasta lui, în fiecare zi. Sunați-l să vedem dacă mint eu sau nenea Simion ăsta care știe el stilurile lui Gigi Becali. Băi, nenea Simion, ești prea mic copil ca să știi tu stilurile lui Gigi Becali. Gigi Becali spune adevărul pur. A venit la mine la palat, habar nu aveam cine e Claudiu Târziu, mi-a propus nu știu ce funcție în AUR și i-am zis că nu am nevoie. Zicea să fiu vicepreședinte. Păi cum să fiu vicepreședinte eu sub Claudiu Târziu și Simion? Numai președinte va fi Gigi Becali până la moarte. I-am dat lui Claudiu Târziu și soției lui birou, că ea e nu știu ce pictoriță, avea nevoie să picteze pe acolo, ce fac ei”, a declarat Gigi Becali.

George Simion, președintele AUR, ar fi susținut că patronul FCSB a dezinformat atunci când a spus că a dat gratuit un sediu partidului.