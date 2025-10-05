Babis a câștigat alegerile din Cehia, dar drumul spre putere e greu. O mutare stil Băsescu, asul din mâneca preşedintelui

Populistul de dreapta Andrej Babis și mișcarea sa ANO au obținut o victorie categorică în alegerile parlamentare din Cehia, însă revenirea sa la conducerea guvernului se anunță complicată.

După numărarea a 99,9% dintre buletinele de vot, ANO avea un avans clar, cu 35% din sufragii, mult peste coaliția de guvernare de centru-dreapta Spolu (Împreună), condusă de premierul Petr Fiala, care a obținut 23%.

Guvernul, greu de format

Mișcarea ANO nu a reușit să obțină majoritatea în Camera Inferioară, care are 200 de locuri, ceea ce înseamnă că Babis va avea nevoie de sprijin parlamentar pentru a forma un guvern. Procesul ar putea dura luni întregi, avertizează analiștii, deoarece toate partidele tradiționale au exclus posibilitatea unei colaborări cu Babis, arată o analiză Politico.

„Negocierile nu vor fi deloc simple și nici rapide. Cred că formarea guvernului ar putea dura destul de mult – poate chiar câteva luni”, a declarat Petr Kaniok, politolog la Universitatea Masaryk din Brno.

Sâmbătă seara, Babiš a spus că intenționează să formeze un guvern minoritar condus de ANO, sprijinit de partidul de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă (SPD) și de formațiunea populistă Șoferii pentru Ei Înșiși. „Vom purta discuții cu SPD și cu Șoferii și vom încerca să formăm un guvern condus de mișcarea ANO”, a afirmat el.

Coaliţia anti UE şi NATO nu a depășit pragul de 5%

Analiștii spun că Babis nu este un nou Viktor Orban, atâta timp cât nu este constrâns de parteneri eurosceptici, iar rezultatele slabe ale acestora la urne sunt relevante.

Coaliția de stânga radicală Stacilo! (Destul), care cere ieșirea Cehiei din UE și NATO și apropierea de Rusia, nu a depășit pragul de 5% necesar pentru a intra în Parlament, deși sondajele o dădeau bine plasată în timpul campaniei.

De asemenea, formațiunea SPD, eurosceptică și antiimigrație, a obținut doar 8%, mult sub estimările de 13%, ceea ce îi reduce influența în eventualele negocieri cu Babis.

„Babis ar putea forma un guvern fără să fie nevoit să facă înțelegeri anti-europene”, a explicat Anna Shavit, expertă în marketing politic și fostă colaboratoare a echipei de campanie a liderului ANO.

Asul din mâneca președintelui

Președintele Cehiei, Petr Pavel, care are un rol important în desemnarea premierului, urmează să se întâlnească duminică cu toate partidele care au intrat în Parlament.

Tradițional, șeful statului îi oferă liderului partidului câștigător mandatul de a forma guvernul. Ulterior, după ce se conturează o majoritate de cel puțin 101 locuri, președintele numește premierul și miniștrii, dar noul guvern trebuie să obțină și votul de încredere al Parlamentului. Acesta ar putea acţiona la fel cum a făcut Traian Băsescu în anul 2004, cel care nu a nominalizat un premier de la partidul care a câştigat alegerile parlamentare, adică PSD, ci l-a desemnat premier pe Călin Popescu-Tăriceanu