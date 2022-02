„Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 25 februarie 2022, ora 10.00, în intervalul de 24 de ore, au fost înregistrate 8.974 cazuri de persoane pozitive cu SARS-COV-2. De asemenea, au fost raportate 120 decese, dintre care 5 anterioare intervalului de referință. Vom detalia datele în buletinul informativ de la ora 13.00”, a transmis Grupul de Comunicare Strategică.

Alexandru Rafila susține necesitatea a ”cel puțin doi pași de relaxare”.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a precizat, joi, că ridicarea unor restricții va depinde de numărul paturilor Covid, luând în calcul ca gradul de ocupare să fie la 50%, adică 900 de paturi, notează Agerpres.

”Restricţiile vor fi relaxate în anumite condiţii şi trebuie să avem cel puţin doi paşi de relaxare. Vă dau un exemplu, care nu e un exemplu chiar imaginar, el a rezultat şi în urma discuţiilor cu diverşi colegi din zona de sănătate publică. Aţi observat că atunci când am discutat despre şcoli am renunţat la incidenţă. Nu am mai legat funcţionarea şcolilor de incidenţă, ci am legat-o de gradul de ocupare a locurilor în spitale. De ce? Peste tot s-a observat că această tulpină omicron produce foarte multe cazuri, dar relativ puţine internări şi relativ puţine la terapie intensivă”, a declarat ministrul Rafila, la p dezbatere organizată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

De două zile a scăzut, în mod consistent, numărul pacienților de la ATI

De altfel, Rafila a afirmat că gradul de ocupare al paturilor de la Terapie Intensivă este în scădere, fapt care l-a determinat să ia în considerare că dacă se ajunge la 900 de paturi ocupate, adică 50% din capacitate, să fie ridicate o serie dintre restricții.

”În România nu a fost chiar aşa, am avut destul de multe internări, am avut un grad de ocupare la terapie intensivă până în jur de 65%, cam 1.200 din cele 1.800 de paturi au fost ocupate. Şi acum încercăm să aplicăm acelaşi algoritm şi în cazul relaxărilor. Adică, dacă numărul de paturi ocupate la terapie intensivă scade la jumătate, adică 900 de paturi...nu suntem departe. Am avut o reticenţă în a lua măsuri din ce cauză? Pentru că la terapie intensivă, cu toate că numărul de cazuri scădea, la terapie intensivă a rămas cam acelaşi, tot timpul am avut în jur de 1.100 de paturi ocupate. Şi acum, de două zile, am văzut o scădere mai consistentă. Dacă trendul acesta va continua în perioada următoare şi ajungem la 900 de paturi, acum avem puţin peste 1.000, putem să luăm în considerare ridicarea unor restricţii”, a explicat Rafila.

Printre restricţiile ce ar putea fi ridicate, ministrul a menţionat utilizarea măştii în spaţii deschise, nu ca o ”restricție”, ci ca o formă de protecție, în contextul în care numărul de infectări este încă ridicat.

