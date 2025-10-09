€ 5.0953
Data publicării: 18:53 09 Oct 2025

Atenționare de călătorie în Spania. Ce trebuie să știe românii
Autor: Ioan-Radu Gava

spania-oras_01269900 Sursa: Pexels
 

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie în Spania.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Regatul Spaniei că a fost emisă pentru vineri o avertizare de cod roşu de ploi abundente pentru Regiunea Murcia.

Potrivit unui comunicat al MAE transmis joi, Agenţia Meteorologică de Stat spaniolă (AEMET) şi Centrul de Coordonare a Urgenţelor (CCE) au emis o avertizare de cod roşu, estimându-se că precipitaţiile pot acumula până la 180 mm în 12 ore în Campo de Cartagena y Mazarron-Murcia şi pot provoca inundaţii.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului României la Almeria: +34 950 625 963; +34 950 624 769, +34 950 172 725, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului României la Almeria: +34 682 733 408.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://almeria.mae.ro, https://www.mae.ro.

spania
atentionare de calatorie
