Atenție la ce publici pe Facebook. Cuvintele care dezvăluie dacă suferi de depresie

Cercetătorii au descoperit că unele cuvintele folosite de oameni păreau să indice dacă mai târziu vor fi diagnosticați cu depresie, potrivit NBC.

Descoperirile oferă o modalitate de a semnala persoanele care ar putea avea nevoie de ajutor, dar ridică și întrebări importante cu privire la confidențialitatea sănătății oamenilor, a raportat echipa în Proceedings of the National Academy of Sciences.

Oamenii care mai târziu au fost diagnosticați clinic cu depresie au folosit mai mult în limbajul lor „eu”, conform lui Johannes Eichstaedt de la Universitatea din Pennsylvania și colegii săi, dar și mai multe cuvinte care reflectă singurătatea, tristețea și ostilitatea.

„Am observat că utilizatorii care au avut în cele din urmă un diagnostic de depresie au folosit mai multe pronume la persoana întâi singular, sugerând o preocupare pentru sine”, au scris ei. Acesta este un indicator al depresiei la unii oameni.

Echipa a recrutat 683 de persoane care au vizitat o cameră de urgență pentru studiu și au cerut să-și vadă paginile de Facebook. Majoritatea nu erau depresive, dar 114 aveau un diagnostic de depresie în dosarele lor medicale.

Echipa sa întors cu șase luni înainte de diagnosticarea depresiei pentru a vedea dacă postările fiecărui pacient ar putea conține indicii despre sănătatea lor mintală.

„Folosind doar limbajul care precedă prima lor documentare a unui diagnostic de depresie, am putea identifica pacienții cu depresie cu o exactitate destul de mare”, au scris ei.

Cuvinte precum „lacrimi”, „plâns”, „durere”, „dor” și „ură” au fost mai frecvente în postările persoanelor diagnosticate ulterior cu depresie, au raportat ei.

Nu este primul studiu care analizează dacă postările pe rețelele sociale ar putea oferi indicii despre problemele de sănătate mintală. Facebook și-a lansat propriul program în 2015, permițând oamenilor să semnalizeze conturile dacă credeau că oamenii au indicat gânduri sinucigașe.

Alte echipe au observat că modelele de utilizare pe platforme precum Twitter și Instagram pot indica depresie.

„Lucrările anterioare au observat că utilizatorii depresivi au mai multe șanse să tweeteze în timpul nopții”, au scris Eichstaedt și colegii.

