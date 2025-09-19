€ 5.0719
Data actualizării: 18:10 19 Sep 2025 | Data publicării: 18:09 19 Sep 2025

Atenție dacă vrei să-ți cumperi bilet la tren. Nu vei putea timp de 4 ore

Autor: Andrei Itu
trenuri-anulate-cfr_95216300 Foto: Agerpres
 

 Călătorii nu vor putea cumpăra bilete online, luni, într-un anumit interval orar, a transmis CFR Călători.

CFR Călători anunță că, între orele 9:00 şi 13:00, aplicaţia va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanţă.

"Aplicaţia de cumpărare online a biletelor va fi oprită pentru lucrări complexe de mentenanţă. Pasagerii care au achiziţionat bilete online pentru efectuarea călătoriei în data de 22 septembrie 2025 vor putea călători prezentând în tren, digital sau fizic, biletul format pdf primit prin mail sau descărcat din aplicaţie înainte de ora 9:00 a zilei de 22 septembrie 2025", se menţionează într-un comunicat al CFR Călători.

De asemenea, călătorii care au cumpărate bilete online şi care doresc modificarea/renunţarea călătoriei o pot face în afara acestui interval de întrerupere.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bilete tren
4 ore
atentie
cfr calatori
