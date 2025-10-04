€ 5.0889
Data actualizării: 11:16 04 Oct 2025 | Data publicării: 11:15 04 Oct 2025

Anunţ de ultimă oră de la meteorologi. Când se opresc ploile şi când se încălzeşte
Autor: Florin Răvdan

ploaie bucuresti foto pexels
 

Meteorologii vin cu detalii despre cum va fi vremea în următoarele zile. 

Meteorologii vin cu detalii despre cum va fi vremea în următoarele zile. 

"În momentul de faţă, nu mai avem nicio alertă meteo. Va mai ploua astăzi, totuşi. Mai mult prin nordul ţării, apoi şi pe aici, prin sud-est, vor mai începe ceva ploi, la noapte pe vest, pe nord-vest, prin centru, dar ploi slabe cantitativ, care nu necesită avertizări meteo. Vântul a scăzut în intensitate. Doar uşoare intensificări să mai fie pe crestele montane la noapte şi mâine pe litoral să se mai intensifice, dar nimic care să creeze probleme. 

Totuşi, începând din noaptea de duminică spre luni, vor fi mai multe ploi şi din nou mai intense, la început în partea de sud-vest a ţării, şi apoi şi în alte regiuni. O să plouă mai mult până miercuri seara, aproximativ. La început cantităţi mai mari de apă spre sud-vest, Oltenia, sudul Banatului, apoi spre final ponderea mai mare a ploilor să fie pe Dobrogea, Bărăgan şi în zona Moldovei. Prin urmare, un nou episod generat de un alt ciclon dinspre Marea Mediterană. 

Încet, încet, se va intensifica şi vântul, vor fi intensificări mai mari, la început în sud-vest, dar cele mai intense vor fi marţi, miercuri, în Dobrogea, Moldova, estul Munteniei. 

Veştile bune vin odată cu ziua de joi. În a doua jumătate a săptămânii vor fi mai puţine ploi, vom vedea mai mult soare şi vor creşte şi temperaturile", a declarat meteorologul ANM Meda Andrei la Antena 3. 

Pompierii din Bucureşti şi Ilfov, chemaţi la sute de intervenţii 

Pompierii din Bucureşti şi Ilfov au fost solicitaţi de sute de ori pentru intervenţii, pe durata codului portocaliu care a afectat capitala şi regiunea limitrofă. 

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenţii pentru copaci căzuţi, elemente de construcţie desprinse, cablu electrice afectate sau acumulări de apă.

Potrivit bilanţului transmis sâmbătă dimineaţă de reprezentanţii ISUBIF, în municipiul Bucureşti s-a intervenit la 309 de solicitări, după cum urmează: 218 pentru copaci căzuţi; 59 pentru elemente de construcţie desprinse; 17 pentru cabluri electrice afectate; 15 pentru acumulări de apă.

Totodată, în judeţul Ilfov au fost înregistrate 42 de astfel de cazuri: 24 pentru copaci căzuţi; 7 pentru elemente de construcţie desprinse; 2 pentru cabluri electrice afectate; 9 pentru acumulări de apă.

În urma acestor situaţii au fost avariate în total 3 autoturisme.

