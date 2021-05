Angajați obligați să se vaccineze. Renate Weber: Ar trebui atacat în instanță

Renate Weber, avocatul poporului, a comentat în direct la Antena 3 despre reducerea restricțiilor pentru persoanele vaccinate. Reacția vine și după declarațiile premierului Florin Cîțu, privind măsurile luate de la 1 iunie.

”Eu cred sincer că formula spre care se va merge va fi una care să nu discrimineze. Pe de altă parte, vreau să spun că nici măcar prin lege nu poți discrimina. Chiar dacă treci prin Parlament o măsură ea nu poate să meargă împotriva textului Constituțional care interzice discriminarea. (...) Povestea asta cu ”nu mai trebuie să prezinți un test PCR dacă ești vaccinat”, păi până la urmă este o chestie chiar de bun simț. Este bine să discutăm, dar să și vedem încotro se îndreaptă aceste măsuri. Peste tot în lume există un număr de persoane care nu vor să se vaccineze. Am văzut la noi inițiative ale unor angajatori care sunt foarte fermi în a-i spune angajatului că dacă refuză să se vaccineze nu se vor mai regăsi în acele colective, vor fi dați afară. Am văzut mai multe în presă, am avut o corespondență cu Ministerul Sănătății care mi-a răspuns foarte ferm că atât timp cât prin strategia de vaccinare se subliniază că vaccinul este unul cu consimțământul asumat al persoanei, deci vaccinarea nu este obligatorie, atunci categoric concedierea unor persoane sau neacceptarea lor, condiționarea lor de vaccinare, este dincolo de cadrul legal existent în România. Aici, fiecare persoană care se va simți atinsă în drepturile sale ar trebui să atace astfel de decizii în instanță, dacă într-adevăr angajatorii vor pune asta în practică. E bine ca oamenii să se vaccineze, dar nu-i putem opri pe ceilalți să trăiască o viață și să muncească așa cum este drept”, a declarat Renate Weber.

VEZI ȘI: LISTA măsurilor de relaxare anunțate de Cîțu de la 1 iunie. Facilităţi pentru cei vaccinaţi

Măsuri de relaxare de la 1 iunie. Cîțu: Fără mască pe plajă. Restaurante cu capacitate 100% cu persoane vaccinate