Data publicării: 11:37 01 Oct 2025

BREAKING NEWS Ambasada SUA la București, anunț important pentru români
Autor: Ioan-Radu Gava

steaguri-romania-si-sua_35279200 Foto: Freepik.com
 

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis un mesaj.

Mai exact, pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București nu va mai fi actualizată cu periodicitate, cum am fost obișnuiți până în prezent, ci va fi folosită doar pentru furnizarea mesajelor urgente de securitate națională.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.

În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov“, a transmis, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.

ambasada sua
ambasada sua la bucuresti
