Ambasada SUA la București, anunț important pentru români

Mai exact, pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București nu va mai fi actualizată cu periodicitate, cum am fost obișnuiți până în prezent, ci va fi folosită doar pentru furnizarea mesajelor urgente de securitate națională.

„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.