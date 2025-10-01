Ambasada SUA la București, anunț important pentru români

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis un mesaj.
Mai exact, pagina de Facebook a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București nu va mai fi actualizată cu periodicitate, cum am fost obișnuiți până în prezent, ci va fi folosită doar pentru furnizarea mesajelor urgente de securitate națională.
„În lipsa fondurilor alocate pentru desfăşurarea activităţii, această pagină de Facebook nu va mai fi actualizată până la reluarea completă a activităţii, cu excepţia mesajelor urgente de securitate şi siguranţă.
În prezent, serviciile pentru pașapoarte și vize la Ambasadele și Consulatele Statelor Unite din străinătate vor continua în perioada în care nu există fonduri alocate pentru desfăşurarea activităţii, în măsura posibilităților. Nu vom actualiza acestă pagină, cu excepția mesajelor urgente de securitate şi siguranţă. Pentru informații cu privire la serviciile și operațiunile curente, vizitați travel.state.gov“, a transmis, pe Facebook, Ambasada Statelor Unite ale Americii la București.
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News
de Roxana Neagu