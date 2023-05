Alimentele care provoacă depresie și anxietate. Riscul mai mare e la amatorii de cartofi prăjiţi

Nutriţioniştii de la Universitatea Zhejiang, China, au găsit o legătură între consumul regulat de prăjeli şi nivelul crescut de anxietate şi depresie, informează ediţia electronică "Medical Express". Rezultatele studiului, care a analizat dosarele de sănătate a 140.728 de persoane, au fost publicate în Proceedings of the National Academy of Sciences din SUA.

Autorii cercetării au descoperit că persoanele care consumă în mod regulat alimente prăjite aveau mai multe şanse să fie diagnosticate cu simptome de anxietate şi/sau depresie. O creştere a simptomelor a fost raportată la 7-12% dintre persoanele care au declarat că au consumat în mod regulat produse preparate în acest mod şi, în special, s-a constatat un risc mai mare pentru amatorii de cartofi prăjiţi.

