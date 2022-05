Adrian Streinu-Cercel: România a făcut bine la începutul pandemiei. Am evitat ce s-a întâmplat în Lombardia / video

Invitat la „Academia de sănătate“, la DC News, Adrian Streinu-Cercel a vorbit despre modul în care România a acționat la începutul pandemiei de coronavirus, evitând scenariul care a avut loc în Lombardia.

„Testarea, în principiu, se face pe două direcții. Inițial, când nu ai rată mare de transmitere în comunitate, te interesează să vezi pe unde circulă virusul, pentru că formele inițiale au fost forme atipice, fără răsunet pentru sistemul medical, iar atunci trebuie să faci o acoperire de seroprevalență, ca să vezi pe unde s-a plimbat virusul. Plecând de aici, evident că vei stabili următoarele ținte ca să vezi unde apar noile focare și să ai posibilitatea să intervii, iar în acest timp să îți pregătești instrumentele tale de combatere a răspândirii virusului.

Dacă stăm strâmb și cugetăm drept, ceea ce a făcut România la începutul pandemiei a făcut bine. Am reușit să evităm ceea ce s-a întâmplat în Lombardia. Vorbim de același tip de virus, era virusul sălbatic Wuhan, care în Italia a făcut prăpăd, pe când la noi, de bine, de rău, am reușit să ținem sub control cazurile și să nu fim blocați în totalitate la nivelul sistemului sanitar“, a spus Adrian Streinu-Cercel.

Mutații Omicron și două locuri de replicare importante. Streinu-Cercel, avertisment

Profesorul Adrian Streinu-Cercerl a fost prezent la „Academia de sănătate“, la DC News, unde a vorbit despre particularitățile variantei Omicron.

„A apărut un articol care vorbește de anatomia Omicronului. Această ultimă variantă, care în momentul de față este în circulație, are o serie de particularități și dacă la celelalte variante discutam de câte 1-2 mutații la nivelul proteinei de vârf a acestui virus, la Omicron discutăm de peste 13 mutații foarte apropiate la nivelul receptorului care este foarte folositor virusului și peste 50 de mutații în total.

Vă dați seama, o proteină atât de mică să aibă atât de multe mutații. Asta înseamnă înlocuirea a câte unui aminoacid pe ici, pe colo. Partea proastă este că această modificare anatomică importantă a făcut ca acest virus să scape supravegherii noastre imune generate de vaccin. Anticorpii care au fost proiectați și sintetizați de către organismul nostru pentru celelalte tipuri de variante, respectiv cea britanică și Delta, a făcut ca acest Omicron să nu poată fi văzut din timp, ceea ce i-a permis să se multiplice foarte repede și să se transmită (...)“, a spus Adrian Streinu-Cercel (citește continuarea AICI).

