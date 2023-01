5 moduri în care neuroștiința te poate ajuta să faci prezentări mai bune

Am avut mai multe întrebări în ultima vreme despre modul în care neuroștiința poate ajuta la extinderea atenției publicului și la o mai bună implicare a creierului. Ceea ce urmează sunt cinci perspective asupra vorbirii în public și cum să reușești mai bine printr-o înțelegere a minții umane, scrie Psychology Today.



1. Obțineți secvența de limbaj al corpului corect. Este contraintuitiv, dar gesticulăm înainte de a gândi, în mod conștient. Sau, ca să spunem altfel, facem un gest pentru a afla ce vor cu adevărat mințile noastre inconștiente să facem. Deci, secvența corectă de gest și vorbire este să gesticulezi mai întâi, apoi să vorbești. Dificultatea este că, dacă te gândești la gesturile tale în mod conștient, acestea vor tinde să le încetinească. Astfel, veți dori să gesticulați după ideea sau cuvântul cu care legați gestul. Și asta pare fals. Publicul nu o ia în mod conștient, dar în mod inconștient ideea pare liniștită și nesinceră. Ei vor dori probabil să vă evalueze scăzut în ceea ce privește autenticitatea, angajamentul și așa mai departe. Întotdeauna gesticulaţi mai întâi.



2. Invocați aceste emoții. Creierul nostru își amintește de toate. Doar amintirile care sunt atașate de emoții puternice sunt amintite în mod clar. Dacă vrei ca publicul tău să-și amintească ceva, trebuie să atașezi o emoție puternică. Faptele nu sunt de ajuns. Ai nevoie și de emoție. Spune o poveste puternică în jurul a tot ceea ce doriți ca publicul dvs. Să aibă grijă și să ia departe.

Ajută publicul să experimenteze prin diferite moduri ceea ce prezinţi

3. Se amestecă. Dacă vrei cu adevărat ca un public să-și amintească ceva, lasă-l să experimenteze ceea ce îi spui în mai multe moduri diferite. Spune o poveste, o glumă, pune-i să pună întrebări sau să împărtășească cu vecinii lor și să-ți spună ce tocmai ai spus, găseşte orice motiv pentru a-ţi schimba abordarea și a veni la public cu mai multe tipuri diferite de angajament. Și nu, slide-urile nu contează. Nu există dovezi convingătoare că slide-urile ajută la retenție.

4. Ajutați-vă publicul să prioritizeze. Ai milă de bietul creier uman, nu-şi poate aminti totul. Ajută-l, oferind ierarhiilor de audiență importanța, numerele și semnalele despre cât de esențiale sunt lucrurile. Fii liberi şi spune: „Dacă vă amintiți un singur lucru astăzi, faceți-l asta.” Ideea este de a ajuta toate acele creiere din public care încearce să-și amintească totul spunându-le: „Iată câteva lucruri interesante”.

5. Încheie puternic prin a face publicul să se miște. OK, am trișat un pic aici; acestea sunt de fapt două idei. Publicul tinde să-și amintească ultimul lucru pe care îl aude (dacă își amintește ceva), așa că asigurăt-te că închiderea are ceva important în ea. Dar tine cont de punctul numărul unu – dacă trecem la o idee sau un lucru, probabil că vom crede că trebuie să fie important. A face publicul să vorbească în afara sălii deespre prezetarea ta este cel mai important lucru.

Iată că ştiința creierului vă poate ajuta să reușiți data viitoare când faceți o prezentare, mai scrie sursa citată.

