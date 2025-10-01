1 octombrie - Ziua internațională a cafelei

La 1 octombrie, în fiecare an, este sărbătorită Ziua internațională a cafelei, notează https://www.internationalcoffeeday.org/, o oportunitate pentru iubitorii de cafea de a-și împărtăși dragostea față de această băutură și de a sprijini milioanele de fermieri ale căror mijloace de existență depind de cultura aromatică. În martie 2014, statele membre ale Organizației Internaționale a Cafelei (OIC) au convenit să dedice o zi celei mai iubite băuturi din întreaga lume - cafeaua - la 1 octombrie, notează site-ul oficial al Organizației Internaționale a Cafelei (OIC), https://ico.org/.



În 2025, tema este 'Embracing Collaboration - More Than Ever', arătând faptul că adevărata putere a acestui sector constă în unitatea tuturor actorilor săi - de la producători la consumatori. Această colaborare face din cafea o parte cheie a soluției pentru dezvoltarea economică și socială. În 2025, un an plin de provocări la nivel global, actorii acestui sector își reafirmă angajamentul de a merge împreună, în favoarea binelui comun. Fiecare schimb de cunoștințe, fiecare efort comun și fiecare inițiativă de sprijin reciproc vor deschide calea către un sector al cafelei rezistent, incluziv și prosper. De aceea, tema zilei este aceea de a îmbrățișa colaborarea mai mult ca niciodată.

Spiritul Zilei internaționale a cafelei 2025 este de a promova un adevărat sentiment de apartenență. Toată lumea este invitată să împărtășească povești, provocări și succese, să participe la o campanie digitală #ICD2025, care să completeze sintagma 'Cafeaua este colaborare pentru că...', notează https://www.internationalcoffeeday.org/.



În 2024, tema zilei a fost 'Coffee, Your Daily Ritual, Our Shared Journey', dedicată creșterii gradului de conștientizare cu privire la importanța colaborării în sectorul cafelei și potențialul său de a inspira acțiuni colective la scară globală, dar și rolului acesteia în realizarea dezvoltării durabile în sectorul global al cafelei. În 2023, Ziua internațională a cafelei s-a desfășurat în jurul temei 'Promoting the right to a safe and healthy working environment in the coffee supply chain', parte a campaniei #CoffeePeople lansată de Organizația Internațională a Cafelei (OIC) și Organizația Internațională a Muncii (OIM), o provocare în social media, potrivit https://ico.org/.



Prima ediție a Zilei internaționale a cafelei a avut loc la 1 octombrie 2015 și a coincis cu cea de-a 115-a sesiune a Consiliului Internațional al Cafelei (ICC) și cu primul Forum global al cafelei (GCF), desfășurat în cadrul Expo Milano (1 mai-31 oct.), un eveniment la care au participat peste 150 de state, potrivit https://www.internationalcoffeeday.org/.



Organizația Internațională a Cafelei (OIC) a fost înființată în 1963, la Londra, sub auspiciile Organizației Națiunilor Unite, în contextul în care cafeaua verde neprăjită avea o mare importanță economică și era una dintre cele mai tranzacționate mărfuri agricole din lume. OIC administrează Acordul internațional privind cafeaua (ICA), un instrument important în ceea ce privește dezvoltarea cooperării. Primul Acord a intrat în vigoare în 1962 pentru o perioadă de cinci ani. Alte acorduri au fost semnate în 1968, 1976, 1983, 1994, 2001 și 2007 (intrat în vigoare la 2 februarie 2011). Organizația Internațională a Cafelei numără, în prezent, 49 de membri (75 de țări), respectiv 42 de membri exportatori și 7 membri importatori (inclusiv Uniunea Europeană), potrivit https://ico.org/..



Acordul Internațional privind Cafeaua din 2022 este al optulea acord aprobat de la înființarea Organizației. Textul Acordului Internațional privind Cafeaua din 2022 a fost aprobat de Consiliul Internațional al Cafelei în cadrul celei de-a 133-a sesiuni speciale din 9 iunie 2022, în urma unui exercițiu amănunțit de revizuire a Acordului din 2007. A fost deschis spre semnare pe 6 octombrie 2022 la Bogotá, Columbia. Deși OIC își va menține natura interguvernamentală, iar apartenența guvernamentală va rămâne centrală, noul mandat al Acordului din 2022 va permite sectorului privat și societății civile să devină membri afiliați, permițând factorilor de decizie cheie din sectorul cafelei, atât publici, cât și privați, să își alinieze opiniile și să decidă asupra acțiunilor comune care vor realiza un sector mai sustenabil și mai prosper.



OIC este singura organizație internațională care reunește guvernele exportatoare și importatoare de cafea și construiește parteneriate globale eficiente între guverne, industria cafelei, societatea civilă și cultivatorii de cafea, ghidate de obiectivul primordial de a realiza un sector durabil și rezistent și de prosperitatea tuturor comunităților de cultivatori din întreaga lume. Organizația și toți membrii și partenerii săi din sectorul privat și societatea civilă împărtășesc aceeași viziune: sectorul cafelei este o ancoră crucială pentru dezvoltare și un motor al prosperității și durabilității; producerea și consumul de cafea ajută la transformarea lumii într-un loc mai bun, generând locuri de muncă și venituri în peste 60 de țări producătoare de cafea și pentru milioane de oameni din întreaga lume implicați în sectorul cafelei. Generarea și partajarea de soluții inovatoare și circulare pentru lanțul global al cafelei va stimula sustenabilitatea economică, socială și de mediu, de la semințe la ceașcă, de la fermieri la barista și producători până la consumatori, producători și distribuitori.



La 28 martie 2025, Republica Honduras și-a reafirmat poziția de lider global ca națiune producătoare de cafea prin semnarea Acordului Internațional privind Cafeaua 2022 (ICA 2022) la sediul Organizației Internaționale a Cafelei (ICO) din Londra. În calitate de membru fondator al ICO, Honduras a jucat un rol esențial în peisajul global al cafelei, contribuind la istoria Organizației, care se întinde pe mai mult de șase decenii. Acordul a fost semnat de secretarul pentru Afaceri Externe și Cooperare Internațională al Hondurasului, ambasadorul Eduardo Enrique Reina, însoțit de ambasadorul Iván Romero-Martínez, reprezentant permanent al Hondurasului la ICO. Ambasadorul Romero a prezidat Consiliul Internațional al Cafelei de două ori și, în timpul mandatului său din 2021 până în 2022, a condus discuțiile care au dus la aprobarea acestui Acord, notează site-ul https://ico.org/..



Prin semnarea acestui acord, Honduras s-a alăturat altor membri în continuarea dialogului dintre țările exportatoare și importatoare de cafea, precum și sectorul privat, cu obiectivul comun de a promova un viitor mai prosper și mai sustenabil pentru toate părțile interesate de pe întregul lanț valoric global al cafelei. Această inițiativă contribuie direct la bunăstarea a mii de producători de cafea din Honduras și a familiilor acestora. Producția de cafea este adânc înrădăcinată în cultura și structura socială a Hondurasului. Datorită eforturilor vizionare și investițiilor din partea guvernului și a sectorului privat, țara și-a consolidat poziția de al patrulea cel mai mare producător de cafea Arabica la nivel mondial și principalul exportator din regiunea Americii Centrale și Mexicului. În 2023, Honduras a exportat cafea în valoare de peste 1,5 miliarde de dolari, expediată către peste 65 de destinații și reprezentând aproape 12% din exporturile totale de mărfuri ale țării.



Honduras a găzduit în perioada 22-26 septembrie 2025, la San Pedro Sula, cea de-a 140-a sesiune a Consiliului Internațional al Cafelei (ICC). (Agerpres)