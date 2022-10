Ziua în care urlăm la Lună - 26 octombrie. Cum a apărut această zi și de ce o sărbătorim

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.



Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh ( - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh).



Aşadar, astăzi este Ziua în care urlăm la Lună și Ziua catârilor, transmite Agerpres.

Ziua în care urlăm la Lună





Lupul a rămas de-a lungul timpului un puternic simbol al naturii sălbatice şi al supranaturalului, fiind regăsit în numeroase mituri şi legende din diferite părţi ale lumii, fie că este vorba despre lupul Fenris care a fost trimis să devoreze lumea în timpul Ragnarok-ului viking, sau de lupoaica care i-a crescut pe Romulus şi Remus care apoi au pus fundaţia Imperiului Roman, considerat cel mai puternic imperiu din istorie.



Un animal considerat deopotrivă nobil dar şi sângeros, lupul a marcat imaginarul colectiv al oamenilor încă din vremuri ancestrale, iar unul dintre lucrurile pe care lupii le fac şi care a atras deopotrivă fascinaţie şi teamă este urlatul la Lună. Ziua de 26 octombrie este dedicată urlatului la Lună (#HowlAtTheMoonDay) şi este o sărbătoare a tot ceea ce este misterios şi sălbatic, primordial şi puternic.



Această zi are şi un obiectiv de protecţie a acestor animale, în condiţiile în care în numeroase părţi ale lumii lupii sunt consideraţi animale dăunătoare care atacă animalele domestice şi sunt vânaţi până aproape de exterminare. Astfel, Ziua în care urlăm la Lună îşi propune să-i educe pe oameni cu privire la rolul acestor animale în ecosistem dar şi să adune bani pentru organizaţii precum Wolf Haven care derulează proiecte de conservare şi repopulare a habitatelor sălbatice cu lupi.

Ziua catârilor





Una dintre cele mai ciudate sărbători naţionale americane din calendarul anual este cea a catârilor (#MuleDay), marcată la 26 octombrie. Acest animale domestice rezultate în urma împerecherii dintre cai şi măgari nu mai sunt chiar atât de întâlnite cum erau odinioară. Dar acest lucru nu înseamnă că nu mai sunt iubite, cel puţin pe teritoriul SUA.

Această sărbătoare este originară din Columbia Tennessee, autoproclamata capitală mondială a catârilor şi a fost înfiinţată în anul 1840, fiind dedicată iniţial crescătorilor de catâri. În prezent această sărbătoare a ajuns chiar şi în ţări şi teritorii din afara Statelor Unite.



Începând cu anii 1930, această sărbătoare a început să se extindă dincolo de simpla prezentare a exemplarelor obţinute de crescători. Treptat şi alte evenimente, precum organizarea de parade, întreceri de diferite tipuri, învăţarea unor meşteşuguri tradiţionale şi prezentarea şi comercializarea de obiecte de artizanat, au fost adăugate în programul acestei sărbători.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News