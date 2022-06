Zero lei din PNRR pentru agricultură. Drulă (USR), critici dure: Extraordinar de incompetenți, sunt praf. Nu au putut să convingă / Foto: Pixabay, de Rudy and Peter Skitterians

Jurnalistul Răzvan Dumitrescu și Cătălin Drulă, preşedintele USR, au abordat în cadrul emisiunii "Ce Se Întâmplă", de la DC NEWS și DC NEWS TV, subiectul fondurilor din PNRR.

"Este incredibilă treaba aia cu PNRR-ul și agricultura. Ni se explica că nu se pot prinde fonduri în PNRR pentru agricultură, dar alte țări au reușit totuși să prindă fonduri în PNRR pentru agricultură. Există țări care în capitolul agricultură sunt finanțate prin PNRR. România nu a reușit lucru acesta. România care, la un moment dat, chiar și fără irigații a reușit să obțină niște ani primele locuri la niște culturi agricole în dauna Franței, care, ce să vezi, are o super agricultură, sunt super subvenții în agricultura franceză și totul merge perfect acolo, și au și irigații, adică e modernă agricultura, nu e ca la noi că dacă ploua ai, dacă nu plouă nu ai. E cum Dumnezeule noi reușim pe fondul unei crize alimentare care se anunța încă de pe vremea pandemiei, acum o punem pe seama războiului, era anunțată de atunci de pe vremea pandemiei, domnule, nu avem, zero la PNRR agricultură, când am fi avut nevoie?", a întrebat jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

Drulă a convins Comisia Europeană să aprobe o autostradă cu... crucile de pe DN2

"Păi aici e în competența Ministerului Agriculturii. Cum arată PNRR-ul pe domenii? În primul rând, nu vine ministrul proiectelor europene și spune celui de Transporturi, cum eram eu, asta trebuie să faci. Nu, tu vii cu propunerile tale, le integrează într-un plan și merge apoi la Bruxelles. Fiecare ministru se duce și negociază sectorial. Eu am fost la Bruxelles pentru că autostrada A 7, cel mai mare proiect de infrastructură rutieră din toate PNRR-urile din Europa, 3 miliarde de euro pentru 320 de kilometri de autostradă, din care a reușit abia acum două zile domnul Grindeanu, cu licitația lansată de mine acum un an, să ia o treime dintr-un sfert, a 12-a parte din autostradă e contractată doar și asta e foarte grav.

E, ăia de la Bruxelles nu voiau, că domnule e cu trenuri, avem altă orientare și m-am dus și le-am explicat ce înseamnă strategic, ce înseamnă pentru România. (...) Le-am desenat inclusiv crucile de pe marginea DN 2, cel mai criminal drum din România și le-am explicat că în România, acolo unde cineva și-a pierdut viața este această tradiție de a se amplasa o cruce. Le-am desenat asta, le-am arătat și am reușit să primim proiect acolo.

"La Ministerul Agriculturii au fost extraordinar de incompetenți"

La Ministerul Agriculturii au fost extraordinar de incompetenți pe alcătuirea programului. Era de la PNL ministrul atunci. (..) Au venit cu proiectele la irigații cu canal deschis. Nu se acceptă de către Comisie proiecte care pierd apă în acea cantitate. În proiectele de irigații cu canal deschis, datorită evaporării se pierde 30% din apă. Se acceptă proiecte moderne, cum are Israelul, cu picătură la fiecare plantă.

Domnul ministru a adus discuția în Guvern și domnul Ghinea i-a aranjat să meargă la Bruxelles să discute cu comisarul pe agricultură și la secretariatul general pe PNRR, domnule, du-te si convinge-i, așa le-a spus tuturor. (...) S-a dus la Bruxelles domnul ministru al Agriculturii, aparent, și știu de ce, sunt praf lucrurile acolo, nu au documentațiile corecte, nu au calcule, nu au nimic, nu au putut să convingă. Acum înțeleg că vor să renegocieze partea asta. Foarte bine, să meargă la Bruxelles și să convingă. ", a spus Cătălin Drulă.

