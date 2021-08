Rompetrol deține în Bulgaria 58 de stații de alimentare cu carburanți, mare parte din ele fiind amplasate pe drumurile spre litoralul bulgăresc, dar și spre Turcia și Grecia. Iar cu opțiunea Fill & Go, care e valabilă și în Bulgaria, alimentezi acum și achiți carburantul luna viitoare, la salariu, adică după ce te-ai întors din concediu.

Românii care merg în vacanță în stațiunile din Bulgaria sau care tranzitează țara vecină pentru a ajunge în Turcia ori Grecia pot alimenta de la stațiile Rompetrol folosind cardurile Fill&Go.

Serviciul Cross Country a intrat în vigoare de la 18 iunie, dată la care Rompetrol a extins sistemul specializat care permite acumularea de puncte și beneficii, dar și alimentarea pe credit – adică acea opțiune care te lasă să alimentezi acum, iar costul carburantului îl vei achita luna viitoare, la salariu.

Și asta nu e tot, cardul Fill&Go pe care îl obții din România, poate fi folosit în Bulgaria atât pentru identificare la pompă, cât și pentru plăți în restaurantele Hei și magazinele din stațiile Rompetrol, ca un card obișnuit de cumpărături, compania oferind și puncte de fidelitate Rompetrol Go. Cardul este securizat cu cip, fiind identificabil prin seria înscrisă pe el și prin codul de client Fill&Go alocat fiecărui utilizator.

Cele 58 de benzinării din rețeaua Rompetrol din Bulgaria sunt, multe dintre ele, situate pe drumurile către stațiunile bulgare sau pe ruta de tranzit către Turcia sau Grecia.

58 de stații pe drumul spre vacanță

Spre exemplu, în perioada concediilor, mii de mașini trec zilnic din România în Bulgaria prin punctele de trecere a frontierei de la Ruse (unde sunt două stații Rompetrol) sau pe la Silistra (unde funcționează o stație Rompetrol). Dacă treci granița pe la Vama Veche, ai stație Rompetrol la Topola. Apoi, în drumul lor pe litoralul bulgăresc, șoferii pot alimenta cu cardul Fill&Go la stațiile Rompetrol din Razgrad, Shumen și Varna (2 stații) sau Burgas (unde se regăsesc trei stații Rompetrol). Pe drumul spre Grecia, în Sofia, spre exemplu, sunt nu mai puțin de 6 stații Rompetrol. La fel și pe drumul spre Turcia, spre exemplu stațiile de la Razgrad, Târgoviște ori Sliven, în funcție de ce traseu alegi.

Și, ca un pont suplimentar, nu ar trebui să eziți să alimentezi de la stațiile din Bulgaria din încă două motive: la vecini, carburanții sunt mai ieftini decât în România, iar în stațiile Rompetrol mare parte din carburanți sunt produși la Rafinăria Petromidia, cea mai mare și mai modernă rafinărie din țara noastră.

Harta cu TOATE stațiile Rompetrol din Bulgaria o găsiți AICI (link activ).

Ca să îți fie mai ușor, poți descărca din Google Play și aplicația Rompetrol Go (link direct aici). În această aplicație ai toate datele importante în agenda mașinii: cardurile Rompetrol, inclusiv Fill & GO, informații despre stațiile Rompetrol din România, Bulgaria și Republica Moldova, dar și multe altele, precum trasee pentru vacanțe de o zi, activități în mașină pentru părinți și copii dar și muzică pentru toate gusturile etc.