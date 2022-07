Un rocker canadian a avut parte de o surpriză: Și-a regăsit în Japonia chitara, furată în urmă cu 46 de ani

Bachman, care este autorul hitului din 1970 "American Woman", alături de trupa sa, The Guess Who, a făcut o călătorie la Tokyo pentru o reuniune emoţionantă cu iubita sa chitară "Gretsch", care i-a fost furată într-un hotel din Toronto (estul Canadei) în 1976.



"Am fost devastat", a declarat muzicianul în vârstă de 78 de ani pentru AFP. "Am scris câteva cântece care s-au vândut cu milioane de euro cu acea chitară (...) Era chitara mea magică. Iar când dispare brusc, magia dispare", a povestit el.



Vedeta cumpărase chitara model Chet Atkins 6120, de culoare portocalie, la vârsta de 19 ani, cu 400 de dolari, sumă pe care o câştigase tunzând gazonul şi spălând maşini.



Artistul râvnea de mult timp la această chitară şi petrecuse ore întregi admirând-o în vitrina unui magazin din Winnipeg (centrul Canadei), la începutul anilor 1960, împreună cu prietenul său, muzicianul Neil Young.

Chitara, furată în urmă cu 46 de ani, găsită de un fan





Instrumentul, pe care îl lega cu lanţuri de toaletele hotelurilor în care se caza în timpul turneelor trupei sale, i-a fost furat atunci când l-a încredinţat, pentru scurt timp, unui roadie.



Datorită unui fan Bachman şi-a putut găsi în cele din urmă Gretsch-ul: compatriotul său William Long s-a uitat prin sute de imagini pe internet până când a identificat instrumentul în 2020, datorită unui nod în lemn.



Detectivul amator a mers pe urma instrumentului, de la site-ul unui magazin de muzică din Tokyo până la un muzician japonez pe nume Takeshi, care a fost văzut cântând la ea într-un videoclip postat pe YouTube în 2019.



Abia când starea sa de sănătate s-a îmbunătăţit, Randy Bachman a putut veni personal în Japonia pentru a-i oferi lui Takeshi o chitară identică şi a se reîntâlni cu "iubita sa" din tinereţe.



"Cel care a deţinut-o trebuie să o fi iubit la fel de mult ca mine, pentru că nu există nicio modificare, nicio reparaţie", a declarat Bachman.

