Un personaj-cheie pentru Trump spune ce-i așteaptă pe români. "Cred că România ar putea deveni a doua Coreea"

Se va schimba lumea după victoria lui Donald Trump? Și dacă da, cum e afectată România de deciziile de peste ocean? James Carafano are un semnal pentru țara noastră.

Când și cum se va sfârși războiul din Ucraina? Ce ar trebui să ne preocupe pe noi ca stat-ancoră atât a flancului estic cât și a celui de sud? Vom avea în continuare sprijinul SUA? Sunt întrebări la care James Carafano, reprezentant al Heritage Foundation, a răspuns pe parcursul interviului acordat jurnalistei Andreea Crețulescu. De asemenea, s-au amintit și câteva previziuni privind România în umbra SUA, în scenariul în care Donald Trump ajunge președinte (interviul a fost luat înainte de ziua votului).

Andreea Crețulescu: În opinia dvs., credeți că politica externă a Statelor Unite din regiunea Mării Negre se va schimba după aceste alegeri?

James Carafano: Ei bine, cred cu tărie că Statele Unite știu cât de vitală este regiunea Mării Negre pentru securitatea transatlantică și pentru prosperitatea regiunii transatlantice, în special prin încercarea de a crea oportunități de prosperitate și inovare în Europa de Est, Centrală și de Sud. Cred că acea regiune se va dezvolta, situația de acolo se va schimba în funcție de cine va fi ales, dar cred că va deveni mult mai importantă pentru Statele Unite.

Andreea Crețulescu: Cum vor afecta noile politici economice al SUA relația economică dintre România și Statele Unite?

James Carafano: Consider că România va rămâne importantă pentru Statele Unite indiferent de cine va fi ales președinte. Și sunt două motive pentru care cred acest lucru. Nu contează cine va fi președinte. Statele Unite vor rămâne în NATO și nu vor abandona Ucraina. Iar motivul este unul simplu: nu există scenariu în care e mai bine fără Statele Unite. Dacă NATO se prăbușește sau dacă Ucraina pică în mâinile rușilor.

Cea mai mare amenințare pentru România

Statele Unite vor o Europă stabilă din punct de vedere al securității. Iar cea mai mare amenințare este destabilizarea Rusiei pe frontul de Est. Una dintre cele mai importante țări este Polonia, deoarece este piatra de temelie a acțiunii de descurajare din Est. Așa cum Germania a fost în timpul Războiului Rece. A doua cea mai importantă țară este Ucraina, deoarece nu contează dacă Ucraina este în NATO sau nu. Dacă există o armată mare în Ucraina, Rusia nu poate trece peste ea.

A treia cea mai importantă țară este România, deoarece România este ancora atât a flancului estic cât și a celui de sud. Așadar, România este din punct de vedere strategic în top trei. Cred că România chiar ar putea deveni următoarea Coreea, motiv pentru care merită ca Statele Unite să investească în această relație pentru că rezultatele sunt bune pentru siguranța națională și sunt bune și pentru economie.

Sunt optimist, dar repet - republicanii, democrații - sunt voci diferite în energie, migrație etc., dar într-un final interesul Americii pentru Europa Centrală este să prospere și cred că Statele Unite vor susține asta.

Andreea Crețulescu: Dar care ar putea fi efectele schimbării în administrație în SUA pentru politica financiară, sprijinul pentru Ucraina, de exemplu, pentru România, pentru alte țări?

James Carafano: Cred că va fi susținerea SUA pentru Ucraina. Va continua. Și cred că omitem ceea ce este important aici: toată lumea vorbește despre cum se va încheia acest război și eu cred că știm cu toții cum se va încheia. Poate să arate ca Al Doilea Război Mondial în 1945, sau Coreea în 1953 sau Israel în 1968. Războiul se va încheia într-un fel sau altul, va ajunge la linia de finish și atunci ne vom opri. Cea mai importantă întrebare e nu când se va termina războiul ci oare investim într-o relație de viitor cu Ucraina? Și cred că SUA vor susține lucrul acesta, va și funcționa, pentru că dacă vrei să reconstruiești Ucraina trebuie să ai o fundație și cred că asta va fi și în cazul României, va fi baza principală de cooperare, de reconstrucție.

Trebuie să știm ce facem a doua zi după ce se termină războiul. Pe asta ar trebui să ne concentrăm. Cred că Rusia a pierdut deja războiul cu Ucraina, nu vor cuceri niciodată Ucraina, dar numai Putin poate decide când se va sfârși războiul. Iar întrebarea nu e ce vor Donald Trump sau Kamala Harris sau chiar și anume ce vrea Zelenski, ceea ce nu putem accepta. Cred că pentru a-i forța mâna lui Putin cu adevărat trebuie să fie consecințe normale pentru a nu-l opri.

The Heritage Foundation este un think tank conservator din Washington, D.C., fondat în 1973 de Edwin Feulner, Paul Weyrich și Joseph Coors. Organizația are ca scop promovarea unor politici publice bazate pe principii precum economia de piață liberă, un guvern limitat, libertatea individuală, valorile tradiționale americane și o apărare națională puternică. De-a lungul decadelor, Heritage a avut o influență semnificativă asupra politicii din Statele Unite, în special în cercurile conservatoare, având un impact major asupra administrațiilor republicane.

