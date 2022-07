Un ministru german îl acuză pe Putin că face un joc duplicitar legat de reducerea livrărilor de gaz

Grupul rus Gazprom a anunţat luni că va opri, pentru mentenanţă, o altă turbină din cadrul gazoductului Nord Stream 1, ceea ce înseamnă o nouă reducere drastică a livrărilor de gaze ruseşti spre Europa. Gazprom a precizat că, începând de miercuri, livrările de gaze via Nord Stream 1, vor coborî până la 33 de milioane de metri cubi pe zi, ceea ce înseamnă că Nord Stream 1 va funcţiona la doar 20% din capacitate.



Nu există motive tehnice pentru scăderea livrărilor. Turbina este gata pentru livrare către Rusia, a spus Habeck.



El a adăugat că documentele de export ale Siemens Energy sunt complete, dar Rusia refuză să emită documentele de import. Compania Siemens Energy a confirmat că turbina va putea pleca din Germania spre Rusia de îndată ce documentele vor fi finalizate.



Rusia încalcă contractele şi dă vina pe alţii. Putin face un joc duplicitar. El încearcă să slăbească sprijinul mare pentru Ucraina şi să pună o frână societăţilor noastre. Pentru a face asta, el menţine incertitudinea şi creşte preţurile. Noi contracarăm acest lucru prin unitate şi acţiune concentrată, a adăugat ministrul german.



Săptămâna trecută, Gazprom a reluat livrările de gaze ruseşti spre Germania via conducta Nord Stream 1, după o perioadă de mentenanţă de 10 zile, însă conducta funcţionează în prezent la doar 40% din capacitate, un nivel care, potrivit Rusiei, se datorează întârzierilor apărute în revenirea unei turbine pe care firma Siemens Energy a trimis-o pentru service în Canada. Explicaţia venită de la Gazprom a fost criticată de politicenii europeni, în condiţiile în care autorităţile germane au informat că turbina trimisă pentru service în Canada nu urma să fie folosită până în luna septembrie.



Gazoductul Nord Stream 1 are o capacitate de 167 milioane de metri cubi pe zi şi este o rută importantă pentru aprovizionarea cu gaze a Germaniei şi a altor ţări din Europa Occidentală. Potrivit site-ului societăţii Nord Stream, gazele care sosesc în Germania, în oraşul Lubmin, continuă apoi să fie transportate în Belgia, Danemarca, Franţa, Marea Britanie, Olanda şi 'alte ţări', noteaza Agerpres.

Miniştrii UE ai energie urmează să participe la o întrunire de urgenţă, pentru a discuta un plan de a elimina dependenţa de gazul rusesc a ţărilor lor.

Comisia Europeană a propus săptămâna trecută ca toate statele membre să reducă utilizarea de gaz. Anterior, gigantul energetic rusesc Gazprom a anunţat că va reduce suplimentar cantitatea de gaz furnizat Germaniei. Moscova neagă că ar intenţiona să oprească total furnizarea de gaz către UE.

Ministerul german al Economiei a comunicat că nu există motive tehnice pentru cea mai recentă reducere în volum a livrărilor ruseşti, care va fi aplicată miercuri. Acesta acuză Moscova că foloseşte energia ca pe o armă, scrie Rador.

Gazprom reduce la jumătate furnizarea de gaze naturale spre Europa prin Nord Stream 1. "Produsul nostru, regulile noastre. Nu jucăm după reguli pe care nu le-am creat"

Nu mai departe de joi, Gazprom anunțase că reia furnizarea de gaze naturale către Europa, prin Nord Stream 1.

Zece zile fusese oprită furnizarea de gaze naturale către Europa prin Nord Stream 1. Au fost invocate lucrări de mentenanță. După zece zile, s-a revenit la un nivel similar de furnizare asemănător celui dinaintea opririi conductei, respectiv 40% din capacitatea de transport.

În urmă cu doar câteva minute, BBC publică un anunț conform căruia gigantul energetic rus Gazprom spune că va reduce din nou drastic aprovizionarea cu gaz către Europa prin conducta sa principală, din cauza lucrărilor de întreținere.

Gazprom a anunțat, astfel, că oprirea unei alte turbine la conducta Nord Stream 1 ar reduce producția zilnică de gaz la 20%, înjumătățind nivelul actual de aprovizionare.

Guvernul german consideră că nu există niciun motiv tehnic pentru a limita furnizarea de gaze. Acțiunea anunțată de Gazprom probabil va îngreuna demersul țărilor europene să-și umple rezervele de gaz înainte de iarnă.

