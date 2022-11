Turismul somnului. Noua nișă de călătorii care ia amploare. Dr. Robbins: O schimbare aproape seismică

Să pleci într-o vacanță poate părea o modalitate destul de neconvențională de a încerca să-ți îmbunătățești obiceiurile de somn. Dar turismul de somn a crescut în popularitate de câțiva ani, cu un număr tot mai mare de sejururi axate pe somn apărând în hoteluri și stațiuni din întreaga lume. Interesul a crescut vertiginos începând din pandemie, o serie de unități de profil înalt concentrându-și atenția asupra celor care suferă de privarea de somn.

În ultimele 12 luni, Park Hyatt New York a deschis Bryte Restorative Sleep Suite, o suită de 900 de metri pătrați plină cu facilități care îmbunătățesc somnul, în timp ce Rosewood Hotels & Resorts a lansat recent o colecție de refugii numită Alchemy of Sleep, care sunt concepute pentru a „promova odihna”. Zedwell, primul hotel axat pe somn din Londra, care oferă camere echipate cu izolare fonică inovatoare, a fost deschis la începutul anului 2020 și producătorul suedez de paturi Hastens a înființat primul Hästens Sleep Spa Hotel din lume, un hotel tip boutique cu 15 camere, în orașul portughez Coimbra un an mai tarziu.



Sursă foto: Unsplash

De ce somnul a devenit brusc un obiectiv atât de mare pentru industria călătoriilor?

Dr. Rebecca Robbins, cercetător în domeniul somnului și co-autor al cărții „Sleep for Success!” consideră că această schimbare a durat mult, în special în ceea ce privește hotelurile.

„Când vine vorba despre asta, călătorii rezervă hoteluri pentru un loc unde să doarmă”, a spus experta pentru CNN Travel, înainte de a sublinia că industria hotelieră s-a concentrat în primul rând pe aspecte care de fapt diminuează somnul. „Oamenii asociază adesea călătoria cu mese decadente, prelungindu-și orele de culcare și lucrurile pe care le faci în timp ce călătorești, într-adevăr aproape cu prețul somnului. Acum, cred că a avut loc o schimbare aproape seismică în conștientizarea noastră colectivă și prioritizarea bunăstării și bunăstării.”



Pandemia globală pare să fi jucat un rol enorm în acest sens. Un studiu publicat în Journal of Clinical Sleep Medicine a constatat că 40% dintre cei peste 2.500 de adulți care au participat au raportat o scădere a calității somnului de la începutul pandemiei.

Hotel de lux, somn de lux

Brandul hotelier de lux Six Senses oferă o varietate de programe complete de somn, de la trei până la șapte zile sau mai mult, pe o serie de proprietăți, în timp ce Brown's Hotel, un hotel Rocco Forte din Mayfair, Londra, a lansat recent, „Forte Winks” un experiență de două nopți creată special pentru a purta oaspeții „într-un somn senin”.

Mandarin Oriental, Geneva a făcut lucrurile cu un pas mai departe, colaborând cu CENAS, o clinică medicală privată specializată pe dormit din Elveția, pentru a organiza un program de trei zile în care studiază tiparele de somn ale oaspeților pentru a identifica potențialele tulburări de somn. Deși majoritatea unităților și experiențelor concentrate pe somn tind să se încadreze în sectorul călătoriilor de lux, Dr. Robbins consideră că toate hotelurile și stațiunile ar trebui să facă din aceasta o prioritate.



Sursă foto: Unsplash

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News