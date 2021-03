Tratamentul anti-COVID urmat de neurochirurgul Vlad Ciurea: Nu am avut o formă uşoară

"Nu am avut o formă uşoară. Am avut o formă medie spre severă. Când am avut testul pozitiv şi am simţit că starea mea nu este foarte bună, cu toate că aveam miros, aveam gust, mă orientam în casă, era totul în regulă, am decis să merg la spital. Acolo mi s-au introdus patru medicamente intravenos. Primul a fost antibioticul, al doilea a fost cortizonul de tip dexametazonă, al treilea a fost un antiviral, al patrulea a fost un antiinflamator. Plus fraxiparină care este antitrombotic şi care mi se făcea în peretele abdominal, subcutanat. În afară de acestea, vitamina C, vitamina D, protecţie gastrică. Acesta a fost tratamentul aproximativ o săptămână. (...) Iau şi acum vitamina D. Se recomanda în perioada de iarnă-primăvară vitamina C. Iau şi Zinc", a spus prof.dr. Vlad Ciurea, la Antena 3.

"Tratamentul nu îl stabilesc prietenii sau tu, ci specialiştii în domeniu. În clipa în care ai trecut prin această boală, să fii convins că rămâi cu unele fenomene restante, unele mici sechele: oboseală, puterea de lucru mult scăzută, memoria, atenţia scade", a mai spus Vlad Ciurea.