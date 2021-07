Te-ai vaccinat cu AstraZeneca, dar la anul vrei să alegi alt vaccin? Răspunsul CNCAV

Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare (CNCAV) a răspuns la întrebarea ”Sunt vaccinat cu AstraZeneca, certificatul verde este valabil doar un an. La anul, dacă e nevoie să mă vaccinez din nou, pot alege alt tip de vaccin?”.

”Valabilitatea certificatului verde este de 1 an. In functie de datele ce urmeaza a fi disponibile acest lucru se poate schimba. Valabilitatea lui depinde de durata protectiei vaccinului despre care nu se cunosc inca toate detaliile.

In ceea ce priveste vaccinarea peste un an cu alt tip de vaccin, de asemenea se asteapta date stiintifice sa fie facut disponibile in acest sens. Au inceput studii despre administrarea heterologa, insa sunt insuficiente aceste date, momentan, pentru a lua o astfel de decizie”, a explicat Comitetul Național de Coordonare a Activităților de Vaccinare (CNCAV).

Informarea despre infectări

Până astăzi, 9 iulie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.081.174 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

1.045.351 de pacienți au fost declarați vindecați.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 54 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Până astăzi, 34.197 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.

În intervalul 08.07.2021 (10:00) – 09.07.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 29 decese (15 bărbați și 14 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Argeş, Brașov, Iaşi, Mureș și Prahova.

28 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus menționat și au fost introduse în baza de date, la solicitarea Ministerului Sănătății, de către Direcțiile de Sănătate Publică din țară, în urma verificărilor efectuate.

Astfel, 2 dintre acestea s-au produs în luna octombrie 2020, 5 în noiembrie 2020, 1 în decembrie 2020, 1 în februarie 2021, 3 în martie 2021, 5 în aprilie 2021, 10 în luna mai 2021 și 1 în iunie 2021, în județele Argeş, Brașov, Iaşi și Mureș.

Dintre cele 29 decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 7 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 12 decese la categoria de vârstă 70-79 ani şi 9 decese la categoria de vârstă peste 80 ani.

27 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar 2 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 311. Dintre acestea, 58 sunt internate la ATI.