Tânăr de 21 de ani, exemplu pentru o generație: Încurajez să nu ignore vaccinarea, indiferent de vaccinul folosit / Foto

CNCAV a arătat, prin pagina de Facebook RO Vaccinare, povestea lui Dacian Joseph Duleanț, un tânăr din Brad, Hunedoara.

„Am 21 de ani și am tot văzut în spațiul public o anume reticență la vaccinul produs de o anumită companie. Eu am deplină încredere în medici și știu că doar prin vaccinare putem reveni la normalitate și uita de grija pandemiei de SARS-COV-2, de aceea am ales să mă vaccinez chiar cu vaccinul evitat în această perioadă, pentru a încuraja și generația mea să nu ignore vaccinarea indiferent de vaccinul folosit în centrul de vaccinare și pentru că țin la cei din jurul meu.Împreună ne facem bine!”, a spus tânărul, făcând referire la vaccinul AstraZeneca.

„Mulțumim, Dacian! Ești un exemplu!”, se mai arată în postare.

De asemenea, oamenii au fost încurajați de CNCAV să posteze o fotografie în grupul PROvaccinare (https://www.facebook.com/groups/rovaccinare), să folosească #PovestiDeLaVaccinare și să spună motivul pentru care au ales să se vaccineze.