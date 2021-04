VIDEO. "Suntem antreprenori, nu infractori!". Proteste violente în centrul Romei, cu steaguri Italexit

Mai mulţi agenţi de poliţie au fost răniţi, marţi după-amiază, în centrul oraşului Roma, în cursul confruntărilor cu demonstranţi nemulţumiţi de restricţiile antiepidemice, unii protestatari fiind reţinuţi, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate italiene, transmite Mediafax.

Mii de persoane s-au adunat în Piaţa Montecitorio din Roma, în apropierea Parlamentului Italiei, pentru a cere anularea restricţiilor antiepidemice. La protest participă proprietari de restaurante, de magazine şi de săli de sport, dar şi angajaţi afectaţi de restricţii, precum şi unii politicieni, inclusiv din cadrul mişcării de extremă-dreapta CasaPound, informează agenţiile de presă Adnkronos şi ANSA.

